Futbol | Tercera RFEF
El CE Manresa celebrarà diumenge una trobada amb les diferents entitats esportives de la ciutat
L'entitat manresana aprofitarà el partit transcendental davant del CF Badalona per permetre l'entrada gratuïta a tots els assistents
La celebració s'emmarca dins del programa d'actes que commemoren els 120 anys d'història del club
El CE Manresa aprofitarà el transcendental partit del primer equip d'aquest diumenge a dos quarts d'una del migdia davant del CF Badalona en una jornada festiva per a l'esport de la ciutat. El club manresà, que emmarcarà aquest acte dins de la celebració dels 120 anys d'història de l'entitat, pretén congregar a les graderies del Nou Estadi del Congost el nombre més gran d'espectadors possible. Per aquest motiu, l'entrada per a tots els assistents per aquest enfrontament serà gratuïta, inclosa l'afició badalonina.
L'homenatge a la resta d'agrupacions esportives de la ciutat tindrà lloc durant el temps de descans, i segons ha explicat el club, com a mínim ja hi ha deu entitats que han confirmat la seva presència a la desfilada. Per assegurar reunir el nombre més gran d'aficionats, el CE Manresa s'ha assegurat de no coincidir amb el partit que disputarà el Baxi Manresa, al pavelló del Nou Congost, contra el San Pablo Burgos a les cinc de la tarda.
Un partit vital
A més de la festa a durant el temps de descans, els assistents al Nou Estadi del Congost podran ser part d'un dels partits més importants de la temporada que afrontarà el Centre d'Esports. Els homes que entrena Sergi Trullàs reben la visita del CF Badalona, segon classificat del grup 5 de Tercera RFEF, tres punts per darrere dels manresans. I no serà només un enfrontament entre primer i segon, sinó que en cas de victòria manresana i que la UE Cornellà, tercer classificat, perdés, es proclamarien campions de lliga i certificarien l'ascens a Segona RFEF.
