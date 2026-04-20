Judo
El Centre de Tecnificació del Bages i Moianès obté quatre medales als estatals infantil i cadet
Bruna Rafat, de l'Esport7, es proclama campiona d'Espanya infantil en menys de 44 quilos i assoleix el millor resultat del grup
L'equip del Centre de Tecnificació del Bages i Moianès va tornar amb quatre medalles dels Campionats d'Espanya infantil i cadet que s'han disputat a Palma de Mallorca. En total, un or i tres bronzes ha estat la collita en aquest certamen de participants de categories U15 i U18.
L'èxit més important va ser per a Bruna Rafat, de l'Esport7, que es va proclamar campiona d'Espanya infantil en la categoria de menys de 44 quilos. Aquesta medalla d'or certifica la seva gran progressió. Rafat es va imposar a la final a la principal favorita, la madrilenya Ainhoa Romero, després d'haver superat en els combats anteriors la balear Julia Trujillo, la gallega Vera Collazo i l'aragonesa Inés Fonseca, aquesta en semifinals.
El centre també va guanyar tres bronzes. Van ser per a Carlos Llamas, de l'Esport7, en menys de 55 quilos, per a Inés Guerrero, del Club Judo Moià, en menys de 57 quilos, i a una component de l'Osona Judo Club, Ivet Beltran, en menys de 48 quilos.
A més, l'equip va sumar diversos diplomes de finalista. Un, amb la cinquena posició de Nina Rafat, de l'Esport7, en menys de 48 quilos infantil i els setens de Berta Domínguez, en menys de 63, i Dumi Croitor, en menys de 73, tots dos cadets i de l'Esport 7, i Laia Coma, cadet del Judo Moià, en menys de 57.
La delegació es va completar amb Gerard Casasayas, Martí Vinyals, Damià Bujor, Helena Busquets, Suri Gundin, Noa Lozano i Guillem Domingo. La direcció tècnica del centre es mostra "contenta amb els resultats de l'equip, però no d'acord", conscient que el nombre de metalls podia haver estat més gran tenint en compte la temporada dels judokes en el torneig estatal. De tota manera, el judo bagenc i moianès segueix sent el que té més medalles de Catalunya en els campionats d'aquestes edats.
