UE Cornellà-FE Grama (1-1)
La figura de Messi crea una forta expectació a Cornellà: «Això pot ser històric»
Leo Messi compra la UE Cornellà
Begoña González
El dorsal número 10 té ara un nou significat per a la UE Cornellà. Des que dijous passat es va fer pública l’adquisició del club del Baix Llobregat per part de Leo Messi, l’expectació no ha deixat de créixer. Aquest diumenge, la samarreta de l’equip amb el nom de l’astre argentí i el 10 estampat a l’esquena es convertia en una mostra més de la il·lusió que ha envaït l’estadi municipal de l’equip abans del partit disputat davant la FEGrama. Entre les samarretes verdes dels aficionats, ja se’n podia veure alguna amb el número 10. El partit, que ha acabat amb empat (1-1), ha deixat a la grada una imatge insòlita.
«No negarem que hi ha molta il·lusió», reconeixia Borja. Aquest diumenge ha vingut com fa habitualment amb el seu fill, d’idèntic nom i jugador delsub9, a veure el primer equip de la UE Cornellà. «Els xavals es van assabentar dijous a l’entrenament i al principi pensàvem que era una innocentada. Es van tornar bojos», assegura. «De sobte es va omplir el camp de periodistes i youtubers», rememora el pare del jugador. No obstant, tota aquesta expectació encara no s’ha transformat en cap acció en concret i entre els aficionats de moment hi ha múltiples suposicions. «No se sap l’impacte que tindrà, és clar, però creiem que vol potenciar el planter. Seria una fantàstica notícia», reconeix Borja que assegura que des que es van assabentar de la notícia han comentat amb els altres pares de l’equip els efectes que això podrà tenir sobre els seus fills.
Primer partit a casa
Fins ara, les instal·lacions del club han sigut sempre municipals i per a molts dels presents aquest diumenge aquest seria un bon punt d’intervenció inicial. «L’altre dia parlàvem de Jordi Alba i el que ha fet a l’Hospitalet i tampoc hem sabut detectar grans canvis més enllà de la notorietat, però esperem que ens repercuteixi per bé», conclou. Jordi Alba i Thiago Alcántara van comprar el CE l’Hospitalet el 2025, present en la mateixa categoria que la UE Cornellà, però la seva intervenció no s’ha plasmat encara més enllà d’alguns nous aptrocinis. Aquest diumenge, la UE Cornellà ha disputat el seu primer partit a casa des que es va fer pública l’adquisició del club per part de Leo Messi amb una expectació màxima i les grades plenes tant per part de l’afició com dels mitjans de comunicació.
«Vinc a veure el Cornellà des que tinc 4 anys i això pot ser històric. Esperem que millori el club des del punt de vista econòmic i d’infraestructures. Seria genial que tota l’expectació que crea Messi repercutís en el planter», afirma el Dani. La compra del club per part de l’astre argentí està encara envoltada de nombroses incògnites, però una d’elles i segurament la principal és com repercutirà la nova propietat en les categories inferiors.
El Dani i la seva parella Judit són dos habituals de les grades del Nou Municipal de la UE Cornellà i afirmen que «mai ha estat tan ple com avui en un partit que no tingui una especial transcendència». «Esperem que tota aquesta gent que ha seguit el club a Instagram vingui algun dia al camp», assenyalen. A primera hora d’aquest diumenge, la UE Cornellà ja tenia al seu perfil oficial d’Instagram 564.000 seguidors, gairebé 15.000 més que els seus veïns futbolístics del RCD Espanyol.
Interès dels equips grans
«Això serà una gran oportunitat per a la gent de Cornellà, Messi és una marca global que posarà aquest equip i la seva afició al mapa. Això és una gran notícia per a tots els nois que juguen aquí. Això atraurà més nois i segurament en millors condicions. Això és només l’inici de l’imperi de Messi», afirma Dimitar Belchev. L’exfutbolista búlgar i ara streamer, mogut per la curiositat de l’adquisició, ha volgut ser present en aquesta primera trobada a casa abillat amb l’albiceleste de Messi. «Des de dijous ha vingut molta premsa i youtubers a tafanejar per aquí. És l’efecte Messi», comentaven els jugadors del Juvenil C presents a la grada.
«Ens agradaria que amb Messi poguessin canviar algunes coses. Un nou camp, un ascens del primer equip... Tant de bo això faci que el planter comenci a ser vista per equips més grans. Que hi hagi més interès del Barça o l’Espanyol. Hi ha un nivell molt alt, però pot millorar», afegeix un altre dels jugadors del Juvenil C. Com ells, grups de xavals abillats amb l’uniforme del club pul·lulaven per les grades atents al que passava tant dins com fora del camp. «Tant de bo vingui per aquí», desitjaven els jugadors.
