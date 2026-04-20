Motociclisme
Josep Garcia confirma la seva superioritat i fa el ple en les sis proves disputades de l'estatal d'enduro
El surienc torna a derrotar el francès Magain, amb qui també lluita al Mundial, i el nargonès Jaume Betriu lidera Enduro3
Regió7
El surienc Josep Garcia (KTM) va guanyar a Antas (Almeria) la cinquena i la sisena proves del Campionat d'Espanya d'enduro, després de les quatre que ja s'havien disputat. D'aquesta manera, Garcia acumula 150 punts a la classificació pels 132 del francès de Sherco Antoine Magain, que també competeix amb ell en el Mundial. En la prova andalusa també hi va haver dues quartes posicions a l'escratx, amb victòries en Enduro3, per al nargonès Jaume Betriu, que ara és quart, per darrere del seu company d'escuderia a KTM Marc Sans.
Garcia va imposar un ritme inabastable per als seus rivals i va deixar Magain quinze segons per darrere en les dues jornades. D'aquesta manera, el bagenc va poder lluir la placa de líder 24MX.
En Enduro1, Garcia té 150 punts, també el màxim que es pot aconseguir, pels 132 de Magain i els 116 de Yago Martínez, també amb KTM. Pel que fa a Enduro3, no n'hi va haver en la primera cita i ara Betriu la lidera amb 100 punts, per davant dels 88 de Julio Pando, qui corre amb Beta, i els 76 de Jorge Paradelo, amb Sherco.
El Campionat d'Espanya ara s'atura fins al 19 i el 20 de setembre en què es disputa el quart cap de setmana a casa nostra, a la Torre d'Oristà, al Lluçanès. Després, les dues darreres competicions es faran a Piñor, a Ourense, i a Cerro Muriano, a Còrdova.
