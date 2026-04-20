L'Igualada femení s'exhibeix i està a un punt del play-off d'ascens a l'OK Lliga (9-1)
El conjunt anoienc encadena quatre victòries consecutives i xafa els talons del CP Vilafranca, amb qui té l'average guanyat
Regió7
L’Igualada Femení Grupo Guzmán es va tornar a exhibir aquest dissabte al pavelló de Les Comes contra el cuer de la classificació, el CH Sant Jordi, i ja té a tocar el play off d’ascens a l'Ok Lliga. El 9-1 final va suposar la quarta victòria consecutiva, un període en què han registrat 24 gols a favor i només 2 en contra. Una dada que evidencia el millor moment de les igualadines aquesta temporada.
El partit del cap de setmana no va tenir gaire història, més enllà de la dificultat dels primers minuts en què les visitants van tenir alguna opció de posar-se per davant al marcador. Però van ser les igualadines qui es van avançar ja a l’equador de la primera part, en una bona acció de Carla Claramunt. Només uns segons després, la portuguesa Inés Gaiveu, marcava el segon, i a vuit minuts per arribar al descans, un altre gol de Claramunt posava el tercer al marcador.
La segona part va ser una fotocòpia ampliada de la primera. Dos gols més de Claramunt i un altre de Laura Crespo als primers deu minuts de joc, posaven un contundent 6-0. A l’equador de la segona part, Gaiveu marcava el seu segoni minuts després convertia el hat-trick juntament amb una diana de Carmina Muñoz. El marcador el van tancar les visitants que aprofitaven un regal per marcar el gol de l’honor.
A un punt de la fase d'ascens
Amb aquesta victòria, les igualadines tenen el play-off d'ascens a un punt, quan en queden nou per competir, dos d’ells a Les Comes. El proper, dissabte a les 18.15 h contra el CP Manlleu. Les d’Osona ocupen la tretzena posició i tenen la necessitat de sumar punts per intentar evitar el play-out de descens.
El rival directe més proper per la darrera plaça per optar a l'ascens és el CP Vilafranca, que jugarà el seu partit divendres a la pista del PHC Sant Cugat. També hi trobem el CH Caldes, a quatre punts de les igualadines.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Manresa comença aquest dilluns a l'oficina de Correus i la Seguretat Social a atendre migrants per la regularització
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut