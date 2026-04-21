World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026
El camí de Guillermo Peinado per convertir-se en referent del bloc espanyol
El madrileny, una de les grans bazes espanyoles del bloc, arriba a la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 després de signar un excel·lent 2025
L’escalada espanyola viu un moment de creixement en què el talent jove emergeix al mateix temps que el boom dels rocòdroms i de l’escalada esportiva a tot el país. Entre aquesta nova generació, un que comença a brillar de manera especial és Guillermo Peinado (Colmenar Viejo, 2005). L’escalador madrileny, especialista en bloc, serà un dels espanyols a seguir a la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, que se celebrarà del 28 al 31 de maig a Alcobendas, i hem parlat amb ell per veure com afronta un 2026 en què vol continuar creixent… No és poca cosa per a algú que ve de signar unes semifinals al Campionat del Món de 2025 amb 20 anys.
“La evolució la valoro de manera positiva, entenent-la com el resultat del treball que estic fent amb el meu equip, l’equip Sputnik, i com a part del procés per assolir els objectius esportius i de rendiment que ens hem marcat. He millorat en tots els aspectes relacionats amb la gestió de la competició i l’entrenament, així com en qüestions com l’alimentació i el descans. Sento que he fet un salt qualitatiu i quantitatiu important en totes les facetes”, comenta intentant explicar algunes eines i hàbits amb què poleix el seu talent.
Tot i això, abans de tot i com a base que sustenta tota la seva feina hi ha passar-s’ho bé: “Quan vaig començar a escalar ho feia sobretot perquè m’agradava l’esport i gaudia escalant amb els meus germans i amics, sense pensar gaire fins on podia arribar… Avui dia continuo entrenant i ara competeixo amb l’objectiu principal de continuar creixent com a escalador i de gaudir de cada oportunitat que tinc per escalar”.
Aquest procés el va portar l’any passat a signar el millor resultat espanyol en bloc al Campionat del Món. “Aconseguir una plaça així en un Mundial i que se’m consideri el millor especialista nacional en bloc és una cosa que em fa molta il·lusió i que valoro moltíssim. Va ser una cosa molt especial i un premi per a mi i per al meu equip”.
En aquesta idea de gaudir del procés, malgrat els sacrificis diaris, també deixa clar que el bon ambient en aquest tipus de competicions, amb la convivència entre esportistes, esdevé una part essencial de l’experiència. “Al final som esportistes que entrenem molt dur i que compartim el mateix objectiu, que és donar el millor de nosaltres en cada competició i representar amb orgull Espanya”. Aquest esforç compartit crea un ambient especial dins del grup i “la convivència sol ser molt bona, perquè passem molt temps junts viatjant, entrenant i competint, i això fa que es creï un ambient d’equip molt proper”.
Competir a Alcobendas, casa seva fins als 16 anys
La gran cita internacional a Alcobendas tindrà per a Peinado un significat especial. La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 reunirà l’últim cap de setmana de maig alguns dels millors especialistes del món, i per a l’escalador madrileny serà també una competició molt personal. “Em fa molta il·lusió, entre altres coses perquè tota la meva família és d’Alcobendas i jo hi he viscut fins als 16 anys. Sé que molts dels meus familiars i amics hi seran animant-me… Competir a casa sempre és una cosa especial perquè sents el suport de la gent que et coneix i que et veu entrenant cada dia. És una motivació extra per fer-ho el millor possible i gaudir del moment”. Novament, la paraula “gaudir” la pronuncia com una cosa clau per competir amb èxit.
En l’escalada de bloc, cada moviment pot decidir l’èxit o no en una prova. Com en qualsevol disciplina de l’escalada, el treball mental esdevé una eina fonamental. “Intento centrar-me molt en els meus objectius de rendiment, en les coses que puc controlar”. Per exemple, “abans de competir intento recordar els meus objectius, visualitzar els moviments, respirar i mantenir la calma per poder prendre bones decisions en cada intent”. Aquesta rutina mental busca fer aflorar tot l’entrenament realitzat.
L’estil japonès per escalar
Per conèixer-lo una mica millor, vam preguntar a Peinado quins referents té dins del circuit internacional i la resposta és ben particular: “Des que vaig començar a escalar sempre m’ha encantat l’estil japonès, sobretot el de Tomoa Narasaki”.
Pel que fa a la seva vida més enllà del mur, respon a la crida de la tranquil·litat envoltat dels seus. “Quan no estic viatjant, entrenant o competint, acostumo a passar temps a casa; m’agrada estar amb els meus germans i amics, també pescant o relaxant-me a la piscina o a la sauna”.
Als seus 20 anys, Guillermo Peinado està construint una carrera que apunta alt dins de l’escalada internacional. Durant aquest procés, l’escalador madrileny afronta cada entrenament i competició amb la mateixa filosofia que el va portar a començar en aquest esport: “L’objectiu és continuar creixent com a escalador i gaudir de cada oportunitat que tinc per escalar”. Passar-s’ho bé, la seva font inesgotable de motivació diària.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Manresa estrena el dispositiu de regularització de migrants amb llargues cues des de primera hora del matí
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa