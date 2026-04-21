Futbol sala
La Catalunya sub-10 de Núria Pérez i Nadine Grau es proclama campiona d'espanya
La jugadora del Futsal Athltetic Vilatorrada i la portera del CFS Esparreguera van derrotar per 8-1 la selecció gallega
En categoria masculina, el jugador de l'Olesa Futbol Sala Mauro Sáenz va certificar la tercera posició guanyant la Regió de Múrcia
Regió7
La selecció catalana de futbol sala femení sub-10 es va proclamar diumenge campiona d'Espanya després de superar Galícia, l'amfitrió, per 8-1 al pavelló municipal de Baltar, a Sanxenxo. Un combinat català que comptava amb la presència de dues jugadores que representen equips de la regió central: Núria Pérez, del Futsal Athletic Vilatorrada; i Nadine Grau, portera del CFS Esparreguera.
El combinat català va cloure la competició amb ple de victòries, totes elles amb certa contundència. A la fase de grups, es van exhibir davant les Illes Canàries en la jornada inaugural (0-16), van derrotar la Comunitat de Madrid (2-6) i van tancar la lligueta amb una nova victòria davant la Regió de Múrcia (2-5). Van ser primeres de grup, i tampoc van tenir massa problemes en l'enfrontament de semifinals, on va vèncer Extremadura 3-7.
El conjunt que entrena Laia Fernández va mostrar una de les seves millors versions a la final, i amb dianes d'Aya El Mousaoui -amb tres-, Lucia Damiano, Leyre Caballero -amb un doblet- i Júlia Palahi han neutralitzat l'empat momentani que ha posat Galícia a la primera part. Núria Pérez, per la seva banda, va fer història convertint-se en la primera jugadora de la història de l'entitat santjoanenca que aixeca un campionat estatal.
Tercer lloc masculí
El combinat masculí no va tenir tanta sort, i malgrat començar amb molt bon peu el campionat, no van tenir fortuna en un dels moments més decisius. La selecció que dirigeix Cristian Solís comptava també amb un representant de les nostres comarques, el jugador de l'Olesa Futbol Sala, Mauro Sáenz.
Catalunya va fer també ple de victòries en la primera fase del torneig, derrotant per 0-7 les Illes Canàries i per 2-4 la selecció de Galícia. El pitjor moment va arribar a les semifinals contra Astúries, en què després que la igualtat regnés durant el temps reglamentari (5-5), van ser els penals el que va enviar el combinat català a jugar la final de consolació.
Un enfrontament en què els catalans van demostrar el seu caràcter competitiu, i en què es van veure les cares amb un rival de nivell com ho són els asturians. El duel es va desequilibrar a la segona meitat, quan els de Solís van situar l'1-3 a l'electrònic després d'acabar la primera part amb taules. Un resultat que va obligar els asturians a bolcar-se en atac, que ja no va aconseguir tornar la igualtat el marcador.
