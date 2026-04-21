Futbol | Tercera RFEF
El CE Manresa recordarà amb una exposició els millors futbolistes que han passat pel club
L'entitat bagenca inaugurarà divendres una exposició fotogràfica al Nou Estadi del Congost on repassarà la trajectòria de 18 dels seus màxims exponents en els darrers 120 anys
El CE Manresa inaugurarà aquest pròxim divendres, 24 d'abril, a les 5 de la tarda, l'exposició CE Manresa 120 anys: Millors futbolistes. Un recull que conformen dos murals on hi haurà una fotografia i es podrà repassar la trajectòria de fins a 18 futbolistes que han deixat empremta a l'entitat. L'exposició es podrà visitar a la zona de les oficines del Nou Estadi del Congost.
La presentació tindrà lloc tot just dos dies abans d'un dels partits més importants de la temporada per al primer equip. El conjunt que dirigeix Sergi Trullàs és primer amb tres punts de marge respecte al CF Badalona, i podria arribar a certificar l'ascens a 2a RFEF en cas de derrotar l'equip badaloní i que la UE Cornellà perdés contra el filial de l'Europa.
L'acte d'inauguració comptarà amb la presència del regidor d'esports de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí així com del delegat de la Federació Catalana de Futbol al Bages, el Berguedà i la Cerdanya, Esteve Olivella. També hi seran alguns dels futbolistes que han configurat la plantilla manresana en altres èpoques o, en el seu defecte, els seus familiars, i membres de la primera plantilla actual.
La bibliografia que acompanyarà el recull d'imatges ha anat a càrrec de l'històric delegat i cronista del primer equip, José Sánchez. L'exposició s'instal·larà a un espai estratègic de l'estadi manresà, ja que és un dels punts d'accés als vestidors que utilitzen els jugadors del futbol base, i d'aquesta manera podran conèixer el camí d'alguns dels seus ídols amb arrels al Centre d'Esports.
