Futbol sala | Segona Divisió B

Jairo Molero deixarà la banqueta del primer equip del Covisa Manresa al final de la temporada

El tècnic de Castellgalí, que va asumir les regnes després de la destitució d'Antonio Mesa a l'inici del curs, ho va comunicar dilluns al vespre a la plantilla

Jairo Molero, en el seu debut a la banqueta al Pujolet / Arxiu/Jordi Biel

El Covisa Manresa va salvar matemàticament dissabte una temporada que semblava impossible de corregir, sobretot quan va arribar a l'onzena jornada amb un balanç de 9 derrotes i un empat. Un dels artífexs del canvi de rumb que va prendre l'equip a partir d'aleshores va ser la consolidació del sistema de joc que va proposar Jairo Molero, que tot just feia dues setmanes que havia assumit la responsabilitat de dirigir el primer equip. Ara, amb el lloc assegurat de cara a la temporada vinent, el tècnic de Castellgalí ha decidit deixar el càrrec.

Molero ho va comunicar a la direcció esportiva de l'entitat manresana abans i tot que aquesta li plantegés la possibilitat de continuar al capdavant de l'equip de cara a la temporada vinent, i en l'entrenament de dilluns ho va fer extensiu a la plantilla. Segons ha explicat el club, "el tècnic de Castellgalí vol descansar una temporada" i des de l'entitat li agraeixen, "i molt", la seva feina en un moment tan complicat com el que ha estat aquesta temporada pel primer equip.

Jairo Molero ja tenia bagatge dins de l'esquema tècnic del Covisa, ja que havia entrenat diversos equips de la base del club. A l'inici de la temporada, el de Castellgalí va acceptar el rol de mà dreta d'Antonio Mesa, el tècnic que va arrancar el curs competitiu.

La mala dinàmica de resultats va motivar la destitució de Mesa, i la direcció esportiva del club va confiar en Molero per agafar el relleu com a primer entrenador i construir un projecte durant la temporada que s'ha acabat salvant, i que ha d'assentar les bases per al futur pròxim del club. Des que ha agafat el timó del primer equip, ha aconseguit 10 victòries, 8 derrotes i 2 empats en 20 partits.

