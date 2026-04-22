Futbol/Lliga F Moeve
El Barça es proclama campió de la Lliga F en golejar l'Espanyol amb les no tan habituals (1-4)
Carla Julià i les noruegues Grahan Hansen i Fenger, aquesta en dues ocasions, anoten els gols davant d'un rival que havia empatat amb un penal transformat per Laia Ballesté
El Barça ha assegurat aquest dimecres al vespre el seu onzè títol de lliga, setè de consecutiu, en derrotar l’Espanyol per 1-4 a Sant Adrià en un duel en què el tècnic blaugrana, Pere Romeu, ha pogut rotar les titulars de cara al compromís de Champions de dissabte a Munic. Tot i que les blanc-i-blaves han arribat a empatar el gol inicial després d’un penal de Torrejón a Browne, l’anotació ràpida de Graham Hansen ha estat una gerra d’aigua freda per a les locals.
Abans, Carla Julià havia obert el marcador molt aviat després d’aprofitar una acció de la noruega. L’Espanyol ha trobat l’acció del penal gairebé del no-res, però tot seguit, una pilota a l’espai per a Graham ha tornat a desequilibrar el duel. A la represa, la protagonista ha estat la seva compatriota Martine Fenger, autora de dos gols, el primer a centrada de Julià i el segon, amb el pit, quan algunes titulars ja havien saltat al terreny de joc.
RCD ESPANYOL: Salvador, Simona (Caracas min 62), Ariadna Domènech, Amaia, Vallejo, Perea, Ballesté (Guerra min 82), Baudet (Arana min 82), Baradad (Pablos min 68), Naima (Aina Duran min 62) i Browne
FC BARCELONA: Cata Coll, Camara (Llorella min 76), Torrejón, Ranera, Julià, Serrajordi, Scherteinleb (Patri min 63), Kika (Alexia min 63), Graham Hansen (Vicky López min 46), Fenger i Domínguez (Pina min 62)
ÀRBITRA: Ainara Andrea Acevedo (catalana). Targetes a Torrejón i a Julià
GOLS: 0-1 Julià min 2, 1-1 Ballesté (p) min 28, 1-2 Graham Hansen min 30, 1-3 Fenger min 56, 1-4 Fenger min 83
