Bàsquet/Lliga Femenina
El Cadí la Seu renova l'entrenador, Pepe Vázquez, l'endemà de celebrar la permanència
Les urgellenques disputaran la vintena temporada seguida a Lliga Femenina després d'un any complicat, acabat amb la fugida de Mia Hollingshed
El Cadí la Seu respira. El conjunt urgellenc va lligar dissabte una salvació que va perillar en molts moments després de la seva victòria contra el Gernika per 74-64. I ho ha celebrat per partida doble, primer amb una visita a l'Ajuntament, per oferir l'èxit que cada any suposa quedar-se a l'elit, i després amb la renovació del tècnic, el gallec Pepe Vázquez, que va arribar en el tram final del curs en el lloc d'Isaac Fernández i que va certificar l'objectiu.
Això sí, el Cadí va haver de disputar l'últim partit amb una nova fugida. Si fa poques setmanes qui es va escapar era Shaylee Gonzales, ara va ser la porto-riquenya Mya Hollingshed la que no es va presentar a entrenar. El club ja ha anunciat que, com en el primer cas, prendrà mesures.
Després de la salvació, però, era moment de celebrar-ho i de renovar la confiança en Vázquez. Segons el club, "des de la seva arribada, el març, ha sabut donar l'impuls necessari en el moment més decisiu i conduir l'equip a superar un repte majúscul".
Segons la mateixa entitat, Vázquez va mostrar-se feliç de seguir en el projecte, va posar en valor l'esforç de tot l'equip tècnic, el compromís de la immensa majoria de les jugadores i la feina del club.
Abans, tota l'expedició va fer cap a la sala de plens de l'Ajuntament de la Seu, on va ser rebuda per la corporació municipal encapçalada per l'alcalde, Joan Barrera. També va ser un moment per compartir amb l'afició i amb la base del club, "una part essencial del que som".
