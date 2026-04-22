Futbol/Segona Catalana grup 5
El CF Martorell guanya a Sant Cugat i assoleix l'ascens a Lliga Elit (0-1)
Un gol del capità Albert Garrido, en l'inici de la represa d'un partit ajornat setmanes enrere per la pluja, dona els tres punts necessaris al conjunt d'Edu Berrocal
El CF Martorell ha estat el primer dels nostres equips que aconsegueix ascendir aquesta temporada després de vèncer per 0-1 al camp del Sant Cugat en la continuació d’un partit interromput fa quatre jornades per la pluja. D'aquesta manera puja a Lliga Elit.
Amb un gran suport de l’afició, els martorellencs han resistit el setge final dels vallesans, l’únic equip que encara els podia atrapar en la classificació, i han fet bo el gol marcat ahir pel capità, Albert Garrido, amb una rematada col·locada des de la frontal de l’àrea, a deixada de Llàtser, que no ha aturat el porter local.
El Martorell, entrenat per Edu Berrocal, finalitza amb èxit, d'aquesta manera, una temporada en què sempre havia estat a la zona alta, com ha passat en les últimes, en què no trobava el premi final. Aquest cop només ha perdut dos partits, a casa contra el Camp Joliu i a Viladecans, i ha encadenat una extraordinària ratxa final de tretze victòries en els últims setze partits.
L'afició, que en un gran nombre ja s'ha traslladat a Sant Cugat a veure el partit, podrà celebrar l'ascens aquest diumenge, en el partit que enfrontarà el seu equip amb el Sitges al Torrent dels Llops.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns