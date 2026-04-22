El Col·legi de Professionals de l'Educació Física i l'Esport obre delegació a la Catalunya central
La junta de govern escull Joan Porras com a delegat territorial de les comarques del Bages, Berguedà, Lluçanès, Moianès, Anoia i Osona
Regió7
El Col·legi de Professionals de l'Educació Física i l'Esport (COPLEFC) ha obert una nova delegació a la Catalunya Central i ja té nou delegat territorial. La junta de govern va prendre l'acord de nomenar Joan Porras Álvarez, graduat per Blanquerna-Universitat Ramon Llull el curs 2021-22 i que ja estava vinculat a l'entitat gràcies al guardó rebut pel seu treball de final de grau, que va ser considerat el millor de la promoció al seu centre.
Amb aquesta nova delegació, el COPLEFC s'adapta al mapa de centres universitaris en què s'imparteix el grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFiE), del qual surt la majoria de professionals del COPLEFC. L'àmbit geogràfic de la delegació és el Bages, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès, Osona i l'Anoia.
Porras està especialitzat en gestió i treballa a la UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya), entitat que li permet tenir un bon punt de vista territorial i de la pràctica esportiva més enllà de la competició.
La seva tasca tindrà, com en el cas de la delegació de Barcelona, un caràcter institucional, per donar suport al president, Pere Manuel Gutiérrez, quant a representativitat del COPLEFC en l'agenda i la interrelació amb els actors del territori. També podrà assumir la posició com a referent a la UVic-UCC (Universitat Central de Catalunya), en què ja fa anys que s'imparteixen estudis de CAFiE.
