Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crim de la BaellsSant Jordi 2026Fàbrica Nova de ManresaRegularització de migrantsAtropellament a AviàRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Demanen 9 anys per a l’exjugador de l’Espanyol Aguado per agressió sexual

La fiscalia demana també que el futbolista indemnitzi amb 65.000 euros la víctima pel dany moral i les seqüeles psicològiques

Álvaro Aguado | DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

Regió7

Barcelona

La fiscalia demana nou anys de presó per al futbolista Álvaro Aguado, exjugador de l’Espanyol, acusat d’agredir sexualment una treballadora del club al bany d’una discoteca de Barcelona el juny del 2024. El ministeri públic demana també que el futbolista indemnitzi amb 65.000 euros la víctima pel dany moral i les seqüeles psicològiques causades.

Segons l’escrit d’acusació del ministeri públic, segons l’agència Efe, Aguado, de 28 anys, va agredir la dona durant la matinada del 24 de juny al lavabo masculí de la discoteca Opium de Barcelona malgrat que la víctima, que es trobava en "xoc", li va demanar que "parés" que "no volia tenir relacions sexuals". El processat es troba en llibertat provisional per aquesta causa.

D’acord amb les conclusions provisionals de la fiscalia, després d’haver ballat, el futbolista va agafar de la mà la dona, que es trobava "transitòriament marejada i afectada" a conseqüència del consum de begudes alcohòliques, si bé no es trobava totalment privada de consciència.

Després que un membre del personal de la discoteca els prohibís el pas per unes escales, el processat va portar la dona al lavabo masculí, on la va agredir sexualment sense utilitzar preservatiu amb penetració vaginal i bucal. La dona ha patit seqüeles psicològiques per la violació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
