Flick renovarà fins al 2028
El tècnic afirma que la dolorosa eliminació europea donarà "energia" al grup per a la Lliga i comparteix el pla de futur que té: "Guanyar la Champions i ser l’entrenador del Barça quan estigui acabat l’estadi"
Joan Domènech
Hansi Flick comença a pensar en el futur mentre gestiona amb placidesa el present. L’àmplia renda d’avantatge sobre el Madrid, "el matalàs" de tranquil·litat que protegeix el Barça a set partits del final, li concedeix l’alleujament de planificar la plantilla de la pròxima campanya. L’entrenador del Barça ha projectat la seva vida personal i professional més lluny.
El Barça rep aquesta nit el Celta enfocat en la Lliga. El somni de la Champions de tots els culers es va dissipar la setmana passada i no reapareixerà fins al setembre. Mentrestant, l’equip té el gran al·licient de renovar el títol. "L’eliminació ens va fa fer molt mal, però això ens donarà més energia per als pròxims partits", va aventurar. El primer contra el Celta.
El temps transcorregut des de la insuficient victòria al Metropolitano ha donat perspectiva a Flick. Per molt esquinçadora que fos l’eliminació, el tècnic va observar que l’equip va pel bon camí i ell desitja ser-ne la guia.
Flick té un pla personal, que va compartir: "Guanyar la Champions i ser l’entrenador quan estigui acabat l’estadi". Com que necessitarà temps, complirà la primera premissa, que és renovar el contracte fins al 2028. Aleshores hauria d’estar acabat l’Spotify Camp Nou. Les previsions estimen que la instal·lació de la coberta, l’últim treball, s’executaria l’estiu del 2027.
Evitar estupideses
A aquesta meta final de la seva carrera Flick hi arribarà si la salut personal, els resultats de l’equip i les sensacions de l’afició són bones. Molt hi influirà que, durant aquest llarg trajecte, el Barça continuï celebrant títols, la Champions entre aquests. No és un objectiu que l’entrenador vegi llunyà. La base hi és. "L’equip és fantàstic i té molt potencial i l’estil del nostre joc és un èxit", va recordar Flick, emparant-se en els quatre títols recollits des de la seva arribada el 2024. Però la plantilla presenta carències a partir d’una de les seves virtuts, que és la joventut del grup, i han de reparar-se.
"Caldrà prendre decisions adequades, el mercat de fitxatges serà molt important i no s’han de cometre tonteries" –literalment va dir "stupid things" en anglès, traduïble com a estupideses–, sinó prendre decisions perfectes". No hi va haver exemples concrets d’estupideses, i potser l’entrenador alemany va al·ludir a fitxatges de conveniència amb els quals ell no hi pogués estar d’acord.
Evidentment, Flick no va donar noms dels futbolistes que desitjaria incorporar, però sí que en va dibuixar els perfils. Davant tanta joventut al vestidor, ell demana compensar-la amb dosis d’experiència. "Necessitem jugadors que siguin capaços de tenir lideratge al camp, de parlar més, d’indicar el camí cap a on hem d’anar", va reflexionar Flick.
