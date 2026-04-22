Motociclisme
Les 24 Hores de Le Mans van veure el quart lloc de David Checa i l'abandonament de l'equip Basomba
El santfruitosenc va quedar a una volta del podi amb la formació alemanya ERC BMW Endurance Team
La formació del santvicentí ha d'abandonar després d'una avaria amb la quarta marxa de la seva Yamaha
Jaume Grandia/Regió7
El pilot santfruitosenc David Checa va quedar quart en l'edició d'enguany de les 24 Hores de Le Mans, primera prova del Mundial de resistència que es va córrer al circuit francès. En la mateixa cursa també hi havia una formació de casa nostra, la de l'equip del santvicentí Ramon Basomba, que va haver d'abandonar per una avaria a la quarta marxa de la seva Yamaha.
Pel que fa a Checa, corria amb el francès Kenny Foray i l'alemany Marcel Schrötter i va quedar a una sola volta del podi (848 a 847) en una cursa dominada per les marques japoneses. Va guanyar la Yamaha Yart conduïda pel txec Karel Hanika, l'alemany Marvin Fritz i l'argentí Leandro Mercado.
Va treure cinc voltes d'avantatge al Yoshimura Sert Motul dels francesos Gregg Black i Etiènne Masson i del britànic Dan Linfoot, i onze sobre la Kawasaki Trickstar de l'italià Christian Gamarino, el càntabre Román Ramos i el francès Gregory LeBlanc. Van tornar a fallar l'Honda FCC TSR i la marca europea BMW Motorrad, amb problemes mecànics.
Pel que fa a l'equip de Basomba, tot i arribar amb incertesa sobre el nivell competitiu, els quatre pilots, Wayne Bourgeais, Alexis Taillandier, Christian Gentil i Titouan Troadec, es van classificar per a la graella de sortida.
L’inici de la cursa va estar marcat per una caiguda durant la primera mitja hora, que va obligar a intervenir la moto per substituir components com l’escapament i part del sistema de gas. Tot i aquests contratemps, l’equip va continuar en competició, resolent problemes tècnics al llarg de la nit.
Després de 16 hores de cursa i amb una clara progressió a la classificació —ocupant la posició 41 i remuntant—, una avaria mecànica a la quarta marxa va obligar a abandonar. Tot i no poder completar la prova, haver disputat dos terços de la cursa es valora molt positivament dins l’equip.
Un dels aspectes més destacats per la formació va ser el rendiment de l’equip tècnic, amb els mecànics més joves de la graella, amb una mitjana d’edat de només 21 anys. La participació també ha obert noves oportunitats de futur. L’organització ha valorat positivament el treball de l’equip, fet que incrementa les opcions de tornar a competir en futures edicions. A més, han sorgit propostes per desenvolupar nous projectes, incloent-hi un possible equip femení amb suport de marques internacionals.
A nivell tècnic, Yamaha Racing va oferir suport directe a l’equip, aportant un tècnic i mantenint un seguiment constant durant la prova, un fet molt valorat per l’estructura catalana.
De cara al futur, Basomba Racing no descarta participar a les 24h del Bol d’Or al setembre, així com repetir al Mundial la propera temporada, sempre condicionat al suport econòmic. L’equip destaca les dificultats derivades de la manca de patrocinadors en aquesta edició, que ha obligat a fer un gran esforç intern per poder competir.
