Futbol
Un mes per fer realitat les il·lusions de disset equips de futbol de casa nostra
Una gran quantitat de formacions entre Tercera RFEF i Tercera Catalana masculines i el Solsona, de Segona Divisió femenina, es troben en posició per assolir ascensos en les properes setmanes
Quan s'acaba l'abril i arrenca el maig és època de pensar, en algunes especialitats, en fer números, celebrar campionats, preparar eliminatòries d'ascens i omplir els carrers de rues improvisades. A les comarques de la regió central, un total de 17 equips, entre Tercera RFEF i Tercera Catalana masculines i el Solsona, de Segona Divisió femenina, vetllen armes per assolir els objectius perseguits des de l'estiu passat.
En aquest sentit, enguany destaquen conjunts de capitals de comarca o de les localitats més grans de subcomarques com el Baxi Llobregat Nord o l'Alta Segarra. Des de Manresa fins a Igualada, Martorell, Berga, La Seu d'Urgell, Solsona o Calaf lluitaran els propers dies per ser la temporada vinent en un graó superior.
Més enllà de la possibilitat que té aquest dimecres de pujar per la via ràpida el Martorell, de Primera Catalana a Lliga Elit, qui ho pot assolir més aviat és el CE Manresa. Els bagencs són líders del grup 5 de Tercera RFEF i depenen d'ells mateixos per pujar a Segona RFEF, categoria que van abadonar fa dos cursos. Això sí, ara afrontaran dos duels contra els màxims rivals, el Badalona i el Cornellà. De fet, aquest diumenge pot aconseguir l'objectiu si venç els badalonins i el club comprat fa pocs dies per Leo Messi no derrota l'Europa B. Si no, disposarà de dues ocasions més per fer-ho realitat.
D'altres líders
A part del Manresa, hi ha d'altres equips del nostre espectre que són líders dels seus grups. Al grup 5, però de Segona Catalana, La Seu d'Urgell va disparada a l'èxit. A falta de quatre partits per al final, té cinc punts d'avantatge sobre el Juneda i tot de cara per pujar a Primera Catalana. En aquest grup, un altre equip que podria ascendir, tot i que no de manera directa, és el Sallent, que ara és tercer, amb sis punts de marge respecte del primer equip que quedaria fora de la promoció.
Un altre líder és el Navàs, en aquest cas del grup 8 de Tercera Catalana. Els groc-i-negres tenen set punts de marge sobre l'Avià, i un partit per jugar, amb la qual cosa podrien ser deu, quan en faltarien dotze en joc. D'aquest grup, els avianesos tenen la promoció assegurada i el Fruitosenc ha de recuperar un punt sobre el Can Trias per tenir-ne opcions.
L'altre equip que ho té molt bé per quedar campió de grup és el Solsona a la Segona Divisió femenina. Encara amb un partit pendent, té cinc punts de marge sobre el Verdú, que només en pot sumar sis, amb la qual cosa el proper cap de setmana podria ser ja equip de Primera.
Per vies secundàries
A part dels líders, hi ha d'altres conjunts que tenen ben encarat un allargament de temporada en forma de promocions d'ascens. Un d'ells és l'Igualada, segon classificat del grup 2 de Primera Catalana. Té gairebé impossible atrapar el líder, i únic que puja directe, el Singuerlín, ja que és cinc punts a davant i amb un partit més i en falten dotze per disputar. Els blaus s'han de defensar d'un Turó Peira que és a tres punts per acabar segons i jugar dues eliminatòries per ascendir.
A Segona Catalana, al grup 4, el Puig-reig (segon, amb 50 punts), el Gironella (tercer, amb 49) i el Berga (quart, amb els mateixos punts) estan situats en promoció d'ascens. Haurien de disputar dues eliminatòries per ascendir a Primera. També té opcions de ser-hi el Piera, que és a tres punts del cinquè lloc, l'últim que permet jugar aquestes eliminatòries.
A Tercera Catalana hi ha d'altres equips que també tenen la promoció a prop. Al grup 12, l'Abrera és segon a quatre punts del líder, el Molins de Rei, i amb tres de marge sobre la Peña Unión Málaga quan falten quatre partits per al final. Els del Baix Nord tant poden pujar directament, poden haver de disputar eliminatòries o poden quedar-ne fora, depenent de les puntuacions dels altres grups.
Al grup 15, el Calaf ara mateix és tercer i hauria d'esperar per jugar promoció d'ascens, però és a només dos punts dels dos líders, el Verdú-Cercavins i el Cervera. Els de la capital de la Segarra tenen un partit menys i als altres dos els falten quatre compromisos per cobrir. A més, els calafins reben els seus dos rivals a casa en l'avantpenúltima i en l'última jornada, respectivament.
Opcions més complicades
Hi ha dos equips més que encara tenen possibilitats d'ascendir, però són més complicades. La competició més esbojarrada del panorama català és la Lliga Elit. Pot plantejar realitats com la del San Mauro de Santa Margarida de Montbui.
És novè de setze equips i es troba només dos punts per damunt del descens. Però al mateix temps, és només a un de la sisena plaça, la darrera de promoció d'ascens a Tercera RFEF. Li queden quatre partits per al final, el proper, diumenge contra el Rubí, que té els mateixos punts que el conjunt groc. En aquest cas, el tòpic que pot passar de tot és més viu que mai.
Un altre que ho té complicat és el Sant Esteve Sesrovires al grup 13 de Tercera Catalana. És a tres punts del tercer lloc, que li donaria alguna opció de jugar promoció. També li falta un mes de competició. El mes decisiu per a tothom.
