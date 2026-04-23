Natació artística
El Berga Aquatic Club Esportiu obté podis als Campionats de Catalunya per escoles de natació artística
Un triomf, una segona posició i dues terceres per a les diferents formacions berguedanes participants en el certamen disputat a Sabadell
Regió7
El Berga Aquatic Club va aconseguir una victòria, una segona posició i dues terceres en el Campionat de Catalunya de natació artística d'escoles, en la modalitat lliure, disputada a les piscines del CN Sabadell.
En la categoria A, segon lloc per a l'equip format per Arola Fonell, Aura Grané, Paula Llanos, Abril Pérez, Ivet Cara i Ginesta Giné, que va quedar a 1,7708 punts del Club Esportiu Europa, que es va proclamar campió.
En categoria B, tercer lloc per a Mariona Bertran, Mariona Muixí, Eulàlia Majó, Gretta Muñoz, Marta Mata i Ona Soler. A més, el segon equip del Berga va ser quart. El formaven Marina Vico, Aina Tomàs, Jana Tomàs, Olívia Domingo, Xènia Barcons, Anna Giménez i Sara Giménez.
El triomf va arribar en la categoria C, amb l'equip format per Sígrid Pérez, Dúnia Mollar, Laia València, Iona Requena i Tània Gonfaus. El club també va ser segon, amb Judit Carol, Ainhoa Aquino, Maria Palacios, Maria Barreda, Maria Prat i Elia Castro. Ho va completar amb el quart lloc de Martina Soler, Laia Morales, Laia Sánchez, Emma Corominas, Maria Massana i Eva Prat.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió