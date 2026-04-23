Natació artística

El Berga Aquatic Club Esportiu obté podis als Campionats de Catalunya per escoles de natació artística

Un triomf, una segona posició i dues terceres per a les diferents formacions berguedanes participants en el certamen disputat a Sabadell

Les competidores del Berga Aquatic Club Esportiu en totes les categories / Berga Aquatic Club Esportiu

El Berga Aquatic Club va aconseguir una victòria, una segona posició i dues terceres en el Campionat de Catalunya de natació artística d'escoles, en la modalitat lliure, disputada a les piscines del CN Sabadell.

En la categoria A, segon lloc per a l'equip format per Arola Fonell, Aura Grané, Paula Llanos, Abril Pérez, Ivet Cara i Ginesta Giné, que va quedar a 1,7708 punts del Club Esportiu Europa, que es va proclamar campió.

En categoria B, tercer lloc per a Mariona Bertran, Mariona Muixí, Eulàlia Majó, Gretta Muñoz, Marta Mata i Ona Soler. A més, el segon equip del Berga va ser quart. El formaven Marina Vico, Aina Tomàs, Jana Tomàs, Olívia Domingo, Xènia Barcons, Anna Giménez i Sara Giménez.

El triomf va arribar en la categoria C, amb l'equip format per Sígrid Pérez, Dúnia Mollar, Laia València, Iona Requena i Tània Gonfaus. El club també va ser segon, amb Judit Carol, Ainhoa Aquino, Maria Palacios, Maria Barreda, Maria Prat i Elia Castro. Ho va completar amb el quart lloc de Martina Soler, Laia Morales, Laia Sánchez, Emma Corominas, Maria Massana i Eva Prat.

