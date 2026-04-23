El doctor Ripoll avisa sobre la possible lesió de Lamine Yamal: “Té un índex de recaiguda del 30% i compte amb el Mundial”

L’especialista adverteix que “cal ser molt cauts”, però que si es tracta d’una dolència als isquiotibials, el futbolista podria estar de baixa entre quatre i sis setmanes

Lamine després de la lesió al partit contra el Celta, al Camp Nou

Lamine després de la lesió al partit contra el Celta, al Camp Nou

L. Miguelsanz

Lamine Yamal va marxar lesionat després del Barcelona-Celta i en les pròximes hores es coneixerà l’abast d’una lesió que manté en suspens el club blaugrana i també la selecció espanyola davant el Mundial imminent. Per ara s’ha especulat que podria ser una lesió als isquiotibials, a l’espera d’un comunicat mèdic definitiu. El doctor Pedro Luis Ripoll, un dels grans especialistes en medicina esportiva del país, va indicar que pot ser una dolència complicada: “Aquesta lesió té un índex de recaiguda del 30%, així que cal tenir molta cura. S’ha de ser extremadament prudent amb els terminis de recuperació”, va explicar a la Cadena Ser.

Ripoll va indicar que la lesió pot variar en funció d’on s’ha produït: “Si la lesió està situada al ventre muscular, parlem d’un pronòstic més benigne; en canvi, si està situada a la unió del múscul amb el tendó o al mateix tendó, la lesió podria ser més greu: mínim quatre o sis setmanes”, va explicar.

El que va deixar clar el doctor Ripoll és que si el termini s’allarga, la seva participació al Mundial podria quedar en dubte: “És molt aventurat parlar ara mateix sobre si té més pinta de ruptura o de contractura. En qualsevol cas, els seleccionadors com Luis de la Fuente volen els jugadors sans i amb ritme. Em sembla difícil la seva convocatòria perquè l’índex de recaiguda és del 30% i es pot perdre un jugador per al Mundial”. Ripoll va demanar “màxima precaució” fins a conèixer el comunicat mèdic sobre el futbolista.

El futbolista passarà proves mèdiques detallades en les pròximes hores i es donarà a conèixer l’abast de la lesió. El més probable és que Lamine, com a mínim, es perdi el Clàssic contra el Madrid i no es descarta que pugui haver dit adeu a la Lliga. El Mundial queda ara a 50 dies i caldrà veure com evoluciona la lesió.

El doctor Ripoll avisa sobre la possible lesió de Lamine Yamal: “Té un índex de recaiguda del 30% i compte amb el Mundial”

El doctor Ripoll avisa sobre la possible lesió de Lamine Yamal: “Té un índex de recaiguda del 30% i compte amb el Mundial”

