EL PARTIT DEL CAMP NOU
Lamine marca i es lesiona en un Barça que demana tancar el curs (1-0)
L’equip de Flick manté els nou punts d’avantatge respecte al Reial Madrid i s’acosta al títol de Lliga en una nit que podria haver acabat després de la lesió del deu blaugrana.
Francisco Cabezas
Lamine Yamal es va llençar a terra després de marcar de penal i no hi va haver manera de recuperar la normalitat. Tot podia haver acabat perfectament allà.
Mentre els metges del Barça miraven d’entendre què havia passat al pantocràtor blaugrana, amb problemes a l’isquiotibial, els del Celta agafaven el maletí i corrien cap al lateral de la grada. La immensitat de l’estadi va quedar en silenci. Un aficionat acabava de patir un problema de cor a la grada. Va haver de ser evacuat després que l’atenguessin durant prop de 20 minuts, ja amb Lamine al vestidor i els seus companys sense saber gaire què fer. No va ser una nit senzilla.
El Barça, almenys, va poder tirar endavant un partit que el Celta, molt ben dirigit per Claudio Giráldez a banda dels seus últims disgustos a l’Europa League, li va discutir durant un bon tram del primer acte. Amb nou punts de diferència respecte al Reial Madrid, el títol de Lliga continua a les mans de l’equip de Flick. Va fer l’efecte que desitja que s’acabi com més aviat millor.
Mentre el Madrid s’enreda en un debat delirant discutint-se si Mbappé millora o empitjora l’equip –el futbol és un esport estrany–, al Barça és impossible tenir la temptació d’intuir una vida millor sense Lamine. Ara que Pedri està moix, sense l’espurna física que cal per executar amb rapidesa tot el que el seu cap maquina, no hi ha manera d’apartar l’ull de Lamine Yamal. Fins i tot quan és lluny de la pilota i es posa a murmurar per haver de córrer quan no toca.
Mitja hora amagat
Feia prop de mitja hora que Lamine gairebé no intervenia quan, cansat de pressionar sense que el Celta perdés les maneres, es va allunyar de la banda per acostar-se al centre. Anava al seu aire. I aquest moviment, que no va ser advertit pels gallecs, li va servir per detectar que per fi podria contactar amb la pilota. I veient el panorama, el davanter es va deixar d’arabescos i li va fer una puntada a la pilota que va estar a punt de donar un disgust al porter Radu. El deu ja veia que ell era alfa i omega.
Lamine ja havia començat buscant el gol als deu segons, després que Ferran robés una pilota després del servei de centre del Celta. I també havia intentat servir a Olmo un gol que no va ser, perquè el centrecampista, en això de rematar de cap no hi té la mà trencada. Tot i que l’episodi que va definir la nit va ser la retallada amb què Lamine va intentar desfer-se de Yoel Lago, al qual no va quedar cap altra opció que posar-se d’esquena i deixar el cul perquè el seu rival no hi passés L’àrbitre s’ho va pensar una mica, però va acabar assenyalant el punt de penal. El va xutar Lamine Yamal gairebé a peu aturat. I mentre la pilota es dirigia a la xarxa, els músculs del jovenet esclataven.
El Barça va mirar de recompondre’s com va poder –abans de la lesió de Lamine ja havia caigut Cancelo, substituït per Balde–, tenint en compte que el Celta, que s’havia quedat a un pam de marcar amb Durán i Jutglà en el primer quart d’hora, no tiraria la tovallola.
Flick va donar corda a Roony i Fermín. Necessitava un nou impuls. Tot i que qui hauria tancat l’assumpte hauria sigut Ferran, que va saber aprofitar com cal una centrada de Pedri. Tot i que la seva alegria va acabar en desengany per fora de joc.
El Celta no va perdre mai les maneres, però no va poder anar més enllà. I el Barça, que va acabar el dia amb De Jong i Rashford, però no amb Lewandowski, només podia pensar en Lamine. Perquè, sense ell, no hi ha manera de desxifrar aquest Barça.
FC Barcelona 1 - 0 Celta
FC BARCELONA: Joan Garcia (7); Kounde (6), Cubarsí (7), G. Martín (6), Cancelo (6); Eric (6), Pedri (6), Olmo (5); Lamine Yamal (8), Ferran (6) i Gavi (5). Tècnic: Hansi Flick (6). Canvis: Balde (6) per Cancelo (m. 23); Roony (6) per Lamine Yamal (45 +9), Fermín (7) per Gavi (m. 46); Rashford (6) per Ferran (m. 76); De Jong (6) per Olmo (m. 76).
CELTA: Radu (6); J. Rodríguez (6), Yoel Lago (4), M. Alonso (6); Rueda (6), F. López (6), Moriba (6), Carreira (6); Durán (6), Jutglà (5) i H. Álvarez (6). Tècnic: Claudio Giráldez (6). Canvis: Mingueza (6) per Yoel Lago (m. 63); Swedberg (5) per H. Álvarez (m. 63); Borja Iglesias (6) per H. Álvarez (m. 72); Sotelo (6) per Jutglà (m. 81), Aspas (6) per F. López (m. 81).
GOLS: 1-0 (m. 40), Lamine Yamal, de penal.
ÀRBITRE: J. L. Munuera Montero.
T. GROGUES: Y. Lago i Eric.
ESTADI: Spotify Camp Nou. 59.034 espectadors.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns