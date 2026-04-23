Atletisme
L'equip femení de l'Avinent torna dissabte a Divisió d'Honor i el masculí exercirà d'amfitrió en la jornada inicial de Primera
Les dones tenen un compromís molt complicat a L'Hospitalet de Llobregat contra el conjunt local, el potent Playas i el Grupoempleo Pamplona
Els homes tindran l'avantatge de competir a casa i buscaran sumar punts davant del Lo Esport Menorca, el Super Amara BAT basc i l'Hiru-Herri navarrès
Els pocs dies que fa que ha començat la temporada a l'aire lliure d'atletisme d'enguany es posen a prova dissabte per als integrants de l'Avinent Manresa. La formació femenina afronta una prova important a l'Hospitalet de Llobregat en el seu retorn a la màxima categoria, la Divisió d'Honor de la Lliga Iberdrola, després de l'extraordinari ascens del juny passat. Les manresanes ho tindran complicat per sumar més d'un punt davant del potencial dels rivals. En teoria, més assequible ha de ser la trobada per a l'equip masculí el qual, a més, exerceix d'amfitrió a l'Estadi d'Atletisme del Congost en la jornada inicial de la Lliga Joma de Primera Divisió, la segona categoria.
L'equip femení no té baixes per anar a l'Hospitalet, però tindrà a davant tres rivals importants. La formació local serà competitiva, pel fet de competir a casa. I les altres dues, són el potent Playas de Castelló, aspirant a tot, i un conjunt veterà en la categoria com el Grupoempleo Pamplona Atlètic. Com en les edicions passades, el guanyador sumarà 4 punts i la resta 3, 2 i 1. Aquests s'acumularan amb la segona jornada, que es disputarà al maig, i la suma dirimirà qui se'n va a competir pel títol el proper juny i qui ha de lluitar per la salvació. El fet de ser un equip acabat de pujar pot abocar les manresanes a aquest segon grup.
En les dues primeres trobades hi haurà dues atletes per competició, excepte en els relleus. Si mirem millors marques, tant personals, com de la incipient temporada, es pot esperar molt d'una Emília del Hoyo, finalista dels 60 tanques dels estatals en pista curta i que té una de les millors marques en els 100 tanques. També tenen marques entre les millors Txell Tarragó en els 400 tanques o Marina Guerrero en els 3.000 obstacles.
EQUIP FEMENÍ DE L'AVINENT MANRESA
100 m: Maria Quetglas i Júlia Planas
200 m: Ericka Badou Maseras i Montse Fresnillo
400 m: Maria Salabert i Xènia Pubill
800 m: Júlia Rodríguez i Marina Guerrero
1.500 m: Anna Artero i Anna Mas
3.000 m: Laura Vílchez i Rabab Ouzemmou
100 tanques: Emília del Hoyo i Mercè Junyent
400 tanques: Meritxell Tarragó i Laia Berdaji
3.000 obstacles: Marina Guerrero i Nora Massanas
Llargada: Laura Rincón i Carla Rovira
Triple salt: Jenay Hernández i Cristina Bach
Alçada: Arianna Giacardia i Camille Jalu
Perxa: Laura Clemente i Ona Dalmau
Pes: Ainhoa Martínez i Marina Clavijo
Martell: Mar Santanach i Júlia Muñoz
Disc: Marina Clavijo i Ainhoa Martínez
Javelina: Camille Jalu i Aisha Marishe
5.000 marxa: Griselda Serret i Eva Muñoz
4x100 metres: Ericka Badou Maseras, Maria Quetglas, Laura Rincón, Emília del Hoyo i Montse Fresnillo (reserva)
4x400 metres: Maria Salabert, Xènia Pubill, Meritxell Tarragó i Júlia Rodríguez
A sumar punts
A la mateixa hora, Manresa acollirà la reunió masculina de Primera amb algunes baixes per a l'equip. Biel Salas no podrà participar en els 100 tanques i Oriol Vergés i Alemu Estela són baixa en els 400 metres i en els relleus.
De tota manera, l'Avinent hauria d'aspirar a sumar el màxim de punts de cara a una segona jornada en què competirà a fora, tant per evitar aviat la fase de permanència, com per assegurar-se rivals més assequibles el mes vinent.
El santfruitosenc Martí Serra, en la perxa, lidera l'equip i ha d'aspirar a sumar els vuit punts en la seva disciplina. També té opcions d'estar a davant Biel Cirujeda en els 400 metres, Pau Aiguadé en els 1.500, Lluís Toledo en l'alçada o Sergi Reyes en el martell. Els rivals són el Lo Esports de Menorca, el Super Amara BAT d'Irun i Hondarribia i els navarresos de l'Hiru-Herri.
EQUIP MASCULÍ DE L'AVINENT MANRESA
100 m: Mathieu Dunard i Janquel Esteve
200 m: Bogdan Dinu i Eduardo Montenegro
400 m: Biel Cirujeda i Nil Clotet
800 m: Carles Mestre i Adrià Caso
1.500 m: Pau Aiguadé i Yassin l'Aziri
3.000 m: Gonçalo Sousa i Alejandro Gutiérrez
110 tanques: Dani Garcia
400 tanques: Jan Pol Catot i Dani Ortiz
3.000 obstacles: Roger Gómez i Nicolas Michel o Aleix Ferrero
Llargada: Biel Camps i Martí Rodríguez
Triple Salt: Joan Homs i Lluís Toledo
Alçada: Lluís Toledo i Joan Jiménez
Perxa: Martí Serra i Ricard Clemente
Pes: Aratz Cendon i Álvaro del Amo
Martell: Sergi Reyes i Juan Cámara
Disc: Clement Darques i Álvaro del Amo
Javelina: Antoni Jiménez i Clement Darques
5.000 m: Eloi Antón i Urien Fernández
4x100 m: Janquel Esteve, Eduardo Montenegro, Bogdan Dinu, Mathieu Dunard i Nil Trulls (reserva)
4x400 m: Biel Cirujeda, NIl Clotet, Jan Pol Catot, Adrià Caso i Dani Ortiz (reserva)
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió