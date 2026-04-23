Atletisme

L'equip femení de l'Avinent torna dissabte a Divisió d'Honor i el masculí exercirà d'amfitrió en la jornada inicial de Primera

Les dones tenen un compromís molt complicat a L'Hospitalet de Llobregat contra el conjunt local, el potent Playas i el Grupoempleo Pamplona

Els homes tindran l'avantatge de competir a casa i buscaran sumar punts davant del Lo Esport Menorca, el Super Amara BAT basc i l'Hiru-Herri navarrès

Emília del Hoyo pot sumar força punts per a l'Avinent femení a l'Hospitalet / RFEA

Jordi Agut

Manresa

Els pocs dies que fa que ha començat la temporada a l'aire lliure d'atletisme d'enguany es posen a prova dissabte per als integrants de l'Avinent Manresa. La formació femenina afronta una prova important a l'Hospitalet de Llobregat en el seu retorn a la màxima categoria, la Divisió d'Honor de la Lliga Iberdrola, després de l'extraordinari ascens del juny passat. Les manresanes ho tindran complicat per sumar més d'un punt davant del potencial dels rivals. En teoria, més assequible ha de ser la trobada per a l'equip masculí el qual, a més, exerceix d'amfitrió a l'Estadi d'Atletisme del Congost en la jornada inicial de la Lliga Joma de Primera Divisió, la segona categoria.

L'equip femení no té baixes per anar a l'Hospitalet, però tindrà a davant tres rivals importants. La formació local serà competitiva, pel fet de competir a casa. I les altres dues, són el potent Playas de Castelló, aspirant a tot, i un conjunt veterà en la categoria com el Grupoempleo Pamplona Atlètic. Com en les edicions passades, el guanyador sumarà 4 punts i la resta 3, 2 i 1. Aquests s'acumularan amb la segona jornada, que es disputarà al maig, i la suma dirimirà qui se'n va a competir pel títol el proper juny i qui ha de lluitar per la salvació. El fet de ser un equip acabat de pujar pot abocar les manresanes a aquest segon grup.

En les dues primeres trobades hi haurà dues atletes per competició, excepte en els relleus. Si mirem millors marques, tant personals, com de la incipient temporada, es pot esperar molt d'una Emília del Hoyo, finalista dels 60 tanques dels estatals en pista curta i que té una de les millors marques en els 100 tanques. També tenen marques entre les millors Txell Tarragó en els 400 tanques o Marina Guerrero en els 3.000 obstacles.

EQUIP FEMENÍ DE L'AVINENT MANRESA

100 m: Maria Quetglas i Júlia Planas

200 m: Ericka Badou Maseras i Montse Fresnillo

400 m: Maria Salabert i Xènia Pubill

800 m: Júlia Rodríguez i Marina Guerrero

1.500 m: Anna Artero i Anna Mas

3.000 m: Laura Vílchez i Rabab Ouzemmou

100 tanques: Emília del Hoyo i Mercè Junyent

400 tanques: Meritxell Tarragó i Laia Berdaji

3.000 obstacles: Marina Guerrero i Nora Massanas

Llargada: Laura Rincón i Carla Rovira

Triple salt: Jenay Hernández i Cristina Bach

Alçada: Arianna Giacardia i Camille Jalu

Perxa: Laura Clemente i Ona Dalmau

Pes: Ainhoa Martínez i Marina Clavijo

Martell: Mar Santanach i Júlia Muñoz

Disc: Marina Clavijo i Ainhoa Martínez

Javelina: Camille Jalu i Aisha Marishe

5.000 marxa: Griselda Serret i Eva Muñoz

4x100 metres: Ericka Badou Maseras, Maria Quetglas, Laura Rincón, Emília del Hoyo i Montse Fresnillo (reserva)

4x400 metres: Maria Salabert, Xènia Pubill, Meritxell Tarragó i Júlia Rodríguez

A sumar punts

A la mateixa hora, Manresa acollirà la reunió masculina de Primera amb algunes baixes per a l'equip. Biel Salas no podrà participar en els 100 tanques i Oriol Vergés i Alemu Estela són baixa en els 400 metres i en els relleus.

De tota manera, l'Avinent hauria d'aspirar a sumar el màxim de punts de cara a una segona jornada en què competirà a fora, tant per evitar aviat la fase de permanència, com per assegurar-se rivals més assequibles el mes vinent.

Notícies relacionades

Martí Serra, un dels líders de l'equip masculí, que competeix a casa / Eduard Vega

El santfruitosenc Martí Serra, en la perxa, lidera l'equip i ha d'aspirar a sumar els vuit punts en la seva disciplina. També té opcions d'estar a davant Biel Cirujeda en els 400 metres, Pau Aiguadé en els 1.500, Lluís Toledo en l'alçada o Sergi Reyes en el martell. Els rivals són el Lo Esports de Menorca, el Super Amara BAT d'Irun i Hondarribia i els navarresos de l'Hiru-Herri.

EQUIP MASCULÍ DE L'AVINENT MANRESA

100 m: Mathieu Dunard i Janquel Esteve

200 m: Bogdan Dinu i Eduardo Montenegro

400 m: Biel Cirujeda i Nil Clotet

800 m: Carles Mestre i Adrià Caso

1.500 m: Pau Aiguadé i Yassin l'Aziri

3.000 m: Gonçalo Sousa i Alejandro Gutiérrez

110 tanques: Dani Garcia

400 tanques: Jan Pol Catot i Dani Ortiz

3.000 obstacles: Roger Gómez i Nicolas Michel o Aleix Ferrero

Llargada: Biel Camps i Martí Rodríguez

Triple Salt: Joan Homs i Lluís Toledo

Alçada: Lluís Toledo i Joan Jiménez

Perxa: Martí Serra i Ricard Clemente

Pes: Aratz Cendon i Álvaro del Amo

Martell: Sergi Reyes i Juan Cámara

Disc: Clement Darques i Álvaro del Amo

Javelina: Antoni Jiménez i Clement Darques

5.000 m: Eloi Antón i Urien Fernández

4x100 m: Janquel Esteve, Eduardo Montenegro, Bogdan Dinu, Mathieu Dunard i Nil Trulls (reserva)

4x400 m: Biel Cirujeda, NIl Clotet, Jan Pol Catot, Adrià Caso i Dani Ortiz (reserva)

  1. Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
  2. La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
  3. El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
  4. Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
  5. Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
  6. La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
  7. Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
  8. El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió

L'equip femení de l'Avinent torna dissabte a Divisió d'Honor i el masculí exercirà d'amfitrió en la jornada inicial de Primera

L'equip femení de l'Avinent torna dissabte a Divisió d'Honor i el masculí exercirà d'amfitrió en la jornada inicial de Primera

Bolaños assegura que el ‘cas Kitchen’ és “la trama criminal més greu de la democràcia espanyola”

Bolaños assegura que el ‘cas Kitchen’ és “la trama criminal més greu de la democràcia espanyola”

Els Bombers treballen en el rescat d'una persona atrapada en un accident de cotxe a Bassella

Els Bombers treballen en el rescat d'una persona atrapada en un accident de cotxe a Bassella

Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir

Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir

El Consell de les persones grans del Berguedà actualitza els estatuts

El Consell de les persones grans del Berguedà actualitza els estatuts

L’Ajuntament de Manresa es veu obligat a aprovar un pla financer per assegurar que complirà les regles fiscals

L’Ajuntament de Manresa es veu obligat a aprovar un pla financer per assegurar que complirà les regles fiscals

El vent i els plàtans en flor provoquen una pluja de pol·len en una Barcelona vestida de gala per a Sant Jordi: «Hi ha nivells d’al·lergògens excepcionals»

El vent i els plàtans en flor provoquen una pluja de pol·len en una Barcelona vestida de gala per a Sant Jordi: «Hi ha nivells d’al·lergògens excepcionals»

El Consell Comarcal del Bages obté una excel·lent puntuació en transparència i qualitat comunicativa

El Consell Comarcal del Bages obté una excel·lent puntuació en transparència i qualitat comunicativa
