Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sant Jordi 2026Més venuts de Sant JordiCrim de la BaellsCristòfol GimenoNou CongostBarça FConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Bàsquet

L'equip masculí de la Joviat buscarà aquest divendres, a casa, el títol català de la Copa Col·legial

Els manresans s'enfontaran a l'INS Joanot Martorell d'Esplugues a les vuit de la tarda al Nou Congost, després de la final femenina entre el Garbí Pere Vergés i l'Escola Pia Santa Anna de Mataró

L'equip de la Joviat que va disputar la seva semifinal la setmana passada / Copa Colegial

Jordi Agut

Manresa

L'equip masculí de l'Escola Joviat de Manresa buscarà aquest divendres a la tarda, a partir de les vuit, el títol català masculí de la Copa Col·legial de bàsquet. Ho farà en una final que es disputarà al Nou Congost de Manresa contra l'INS Joanot Martorell d'Esplugues de Llobregat.

Els bagencs es van classificar per a la final després de vèncer per un exigu 53-51 el Sant Gervasi de Mollet en la seva semifinal i per un encara més ajustat 42-41 l'INS Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú en el duel anterior. El seu rival espluguenc es va desfer en el partit anterior de l'Agora Andorra Dixon Sport Academy per un clar 76-63 en el partit anterior.

L'equip manresà, entrenat per Miquel Puell i Ferran Puig, està format per Oriol Pelegrín, Javier Tumbiolo, Martí Morera, Hug Basullas, Jordi Serra, Nael Sanchis, Gabriel Sanchis, Llibert Font, Nil Espallargues, Pau Rodríguez, Carlos Ncogo, Dan Clotet i Roger Donat.

El duel tindrà lloc després de la final femenina, que començarà a les sis de la tarda, i enfrontarà el Garbí Pere Vergés i l'Escola Pia Santa Anna de Mataró.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents