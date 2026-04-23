La vida sense Lamine: els números del Barça i les solucions de Flick
El Barça va sobreviure sense Lamine a la primera part de la temporada i ara haurà de repetir-ho per sentenciar una Lliga que té pràcticament a la butxaca
Jordi Carné
Victòria molt treballada i caríssima del FC Barcelona contra el Celta de Vigo a l’Spotify Camp Nou. El conjunt blaugrana va sumar tres punts molt importants en la seva cursa cap al títol de Lliga i va mantenir la distància de nou punts respecte del Real Madrid, el seu principal perseguidor, però va perdre per lesió Lamine Yamal.
Les primeres exploracions no van ser gens optimistes per als interessos culers i les proves d’aquest dijous han confirmat que el geni de Rocafonda no tornarà a vestir la samarreta blaugrana en el que resta de temporada. L’equip de Hansi Flick haurà de sentenciar una competició domèstica que ja té encarrilada sense la seva principal estrella.
Sense cap mena de dubte, Lamine ha estat el millor futbolista del Barça aquesta campanya. Ho ha jugat pràcticament tot (3.702 minuts), ha marcat 24 gols i ha repartit 18 assistències. I això que entre finals de setembre i principis d’octubre va patir uns problemes al pubis que li van impedir disputar cinc partits. Malgrat la seva incontestable jerarquia i rellevància, la realitat és que els de Flick van saber sobreviure sense ell amb quatre victòries (contra Newcastle, València, Getafe i Real Oviedo) i una sola derrota, davant del Sevilla.
Des d’aleshores, el ‘10’ només s’ha perdut un compromís… i per sanció. Va ser contra l’Slavia Praga i els culers també van saldar el partit amb una victòria a domicili (2-4).
Qui ha jugat a l’extrem dret sense Lamine Yamal?
En aquests sis partits, i malgrat que l’alternativa més natural del planter a la plantilla és Bardghji, el suec no va ser el futbolista que més va ocupar la banda dreta de l’atac del Barça. Raphinha va jugar d’extrem dret en tres dels sis enfrontaments sense Lamine (Newcastle, Getafe i Oviedo). L’altra meitat es va repartir entre Roony (València i Slavia Praga) i Rashford (Sevilla).
Amb el brasiler també lesionat i Marcus sent necessari al carril esquerre, llevat d’una gran sorpresa en els dos pròxims duels, Bardghji tindrà l’oportunitat de demostrar que té nivell per ser important en el projecte de Flick. L’ex del Copenhaguen ha tingut molt poca continuïtat en el seu primer any a l’Spotify Camp Nou (661 minuts), però té al davant un escenari ideal per lluir les seves virtuts. Tot problema es pot convertir en oportunitat segons com es miri.
Curiosament, per al final de curs queden exactament els mateixos partits que s’ha perdut fins ara Lamine: sis. Amb el clàssic del pròxim 10 de maig com a plat fort, veurem si Roony es converteix en indiscutible o Flick també aposta per alternatives com Rashford, Ferran o fins i tot un perfil de migcampista reconvertit com Gavi (ho va fer, tot i que a l’esquerra, contra l’Espanyol i el Celta) o Fermín.
I la temporada passada?
Els números del Barça sense Lamine van ser una mica pitjors l’any passat. I això que, quan va començar la campanya, encara no tenia aquest rol de gran estrella que es va anar guanyant progressivament amb el seu rendiment sobre la gespa, però sobretot en l’eliminatòria de Champions contra l’Inter de Milà. En els cinc partits en què no va poder participar, tots per lesió, l’equip català va registrar dues victòries (Barbastro i Brest), un empat (Celta) i dues derrotes (Reial Societat i Atlètic de Madrid).
