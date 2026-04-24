Futbol
CE Manresa: 120 anys de referents amb la mirada centrada en el futur
La històrica entitat bagenca ha inaugurat aquest divendres a la tarda una exposició fotogràfica que repassa la trajectòria de 18 dels millors futbolistes que han passat pel club
El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, ha anunciat que el mes de març de l'any vinent l'Ajuntament farà millores a l'estadi per valor de "gairebé un milió d'euros"
Copes de cava, abraçades i anècdotes de temps preterits, moltes històries personals. Aquests han estat els protagonistes de la inauguració de l'exposició CE Manresa-120 anys: Millors futbolistes, que ha tingut lloc aquest divendres a la tarda a la zona d'oficines del Nou Estadi del Congost de Manresa. Una trobada que no només ha servit per repassar les trajectòries d'alguns dels jugadors més destacats que han vestit l'escut del Centre d'Esports, sinó que ha omplert la zona d'oficines amb vivències personals d'alguns dels moments més importants pel club i per la ciutat.
Un acte de germanor que ha estat també un caldo de cultiu ideal de cara a afrontar el transcendental duel davant del CF Badalona que es disputarà diumenge al migdia al Nou Estadi. Un equipament municipal que també ha estat notícia, ja que durant els parlaments, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, ha posat sobre la taula una inversió de "gairebé un milió d'euros" que hauria d'arribar de cara al pròxim mes de març, amb la intenció de renovar una infraestructura dels anys vuitanta.
D'Estanislau Basora a Joan García
Tornant a l'exposició, la cinquantena de persones que s'han desplaçat fins a l'equipament manresà han pogut redescobrir la trajectòria dins de l'entitat manresana de 18 futbolistes, 16 homes i 2 dones, que van utilitzar el club bagenc per a fer un salt al primer nivell. Alguns que tot just van passar per les categories de base, i que ja aleshores brollaven tant de talent que van fer el pas a grans clubs; d'altres, en canvi, que per diferències de temps passats van arribar a destacar amb el primer equip, i que aleshores van fer el salt al professionalisme.
Els 18 futbolistes escollits per part del club han estat: Estanislau Basora, Joaquim Basora, Joan Martínez Vilaseca, Félix Torradeflot, Josep Navarro, David Gallego, Jordi Lardín, Arnau Sala, Josep Setvalls, Roger Pont, Gerard Bordas, Aitor Ruibal, Noah Baffoe, Marc Pubill, Joan García, Nerea Valeriano i Paula Fernández. A la inauguració s'hi ha pogut veure a Torradeflot, Sala, Martínez i Bordas, així com familiars directes dels també homenatjats Fernández i Font.
L'estructura escollida per a l'homenatge ha estat senzilla, però al mateix temps molt adequada: Una imatge de cadascun dels futbolistes acompanyada d'una breu bibliografia a càrrec del delegat i cronista del club, José Sánchez. A l'acte també hi han assistit Lluís Basiana, president del CE Manresa; Esteve Olivella, delegat de la Federació Catalana de Futbol al Bages, el Berguedà i la Cerdanya; així com una bona representació dels jugadors del primer equip, que aquest mateix cap de setmana podrien certificar l'ascens a Segona RFEF.
Una història familiar
Un dels detalls curiosos que agermanen l'acte d'aquesta tarda amb el transcendental partit del cap de setmana a la lliga és que, en cas de consumar-se l'ascens, no seria la primera vegada que el CE Manresa ha de vèncer el Badalona per pujar de categoria. Fa 25 anys, un dels protagonistes que d'ara endavant decoraran la zona d'oficines de l'entitat, Gerard Bordas, va ser l'autor d'un decisiu gol davant del conjunt badaloní que va significar l'ascens de Primera Catalana a Tercera Divisió.
"La sensació aleshores era molt semblant a la d'aquest any, tots dos equips anàvem amb una bona dinàmica, i la veritat és que aquell va ser un partit molt disputat. Vaig tenir la sort de marcar un gol que després seria el que suposés l'ascens" explica un dels herois d'aquella jornada al Nou Estadi del Congost. El cert és que l'efemèride podria ser gairebé calcada, ja que en aquella ocasió, i davant d'un hipotètic ascens, assolirien la primera posició matemàtica quan restarien dues jornades per acabar la competició domèstica. El davanter manresà té clar que no faltarà a la cita de diumenge: "Seré el primer a venir a animar, espero que sigui un gran dia pel club i per l'afició".
