Futbol sala/Segona Divisió B

El Covisa Manresa celebrarà la permanència a casa rebent l'Industrias B

L'afició manresana s'acomiada de la seva afició al Pujolet i també podrà dir adeu al seu entrenador, Jairo Molero

El Covisa Manresa té raons per celebrar el final de temporada / Oscar Bayona

El Covisa Manresa tanca la lliga a casa aquest dissabte, a partir de dos quarts de set de la tarda, rebent l'Industrias B en un partit que ha de servir de celebració d'una permanència que ha costat moltíssim. El filial colomenc també arriba amb tots els deures fets. El duel també servirà perquè l'afició acomiadi un Jairo Molero que va anunciar entre setmana que deixa la banqueta blanc-i-vermella de cara a la temporada vinent.

Tal com ha passat amb el Covisa, el conjunt de Santa Coloma ha cobert una temporada en què, segurament, no ha satisfet les expectatives que hi havia sobre ell a l'hora d'iniciar la competició, tot i que encara té cinc punts més que els manresans. Ha guanyat i ha perdut els mateixos partits, deu, i ha empatat els vuit restants.

A fora de casa, el seu rendiment també ha estat irregular, ja que ha guanyat tres partits, n'ha empatat quatre més i ha caigut en els sis restants.

La jornada ha de servir per acabar d'aclarir posicions. A la zona baixa, el Lleida necessita vèncer el cuer Montesión i que el CCR no venci El Pilar a casa per seguir tenint opcions. A dalt, ja hi ha tres posicions de play-off clares per al Mataró, el Natació Sabadell i el Palma B i el quart per al Ye Faky o per al Pilar. Hi ha tres punts d'avantatge per als primers.

