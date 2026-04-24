Flick, abans d’enfrontar-se al Getafe: «Lamine Yamal mai havia tingut una lesió muscular i ha d’aprendre a llegir el seu cos»
L’entrenador del Barça insta l’equip a «ajuntar files» i superar l’absència del davanter més diferencial
Albert Guasch
Sense Lamine Yamal el Barça mossega menys, però el full de resultats no convida al desassossec. Sense el prodigi de Rocafonda l’equip barcelonista ha ingressat set victòries, tres empats i una única derrota. En cas de complir-se el percentatge en els sis partits que resten per concloure la temporada, la Lliga portarà el llaç blaugrana. Els nou punts d’avantatge, a l’espera del que faci aquest divendres el Reial Madrid en l’espinós desplaçament al camp del Betis, permeten afrontar la recta final amb certa calma. Fins i tot sense els lesionats Lamine i Raphinha i Lewandowski a la baixa.
El dia abans d’enfrontar-se al Getafe (dissabte, 16.15 hores), equip de posar el peu fort, com caracteritza els grups de José Bordalás, Hansi Flick va comparèixer en una roda de premsa marcada òbviament per la ruptura del bíceps femoral de Lamine Yamal. És la primera lesió muscular de la seva carrera, com va remarcar el tècnic germànic. «No és fàcil ni per a ell ni per a nosaltres, Ho haurà de gestionar. I aprendrà d’això. Estarà segurament en el Mundial i tornarà més fort», va dir Flick, que va demanar perdó per arribar 10 minuts tard.
Flick va aclarir el dubte de si es va fer la lesió en el llançament del penal o en la falta prèvia. «Ell va notar alguna cosa després de la falta, però va creure que no era res greu i va decidir assumir la responsabilitat del penal. Potser sí que va anar a pitjor, però un ha de conèixer la sensació. Mai havia tingut una lesió muscular, és molt jove. Ha d’aprendre a llegir el cos, és una experiència més per a ell i és el que ha d’aprendre. Tenir en compte els senyals del cos».
El comunicat mèdic del FC Barcelona va evitar marcar un temps de recuperació, com sol ser habitual. Només va anunciar que Lamine seguiria un tractament conservador, sense cirurgia, i que arribaria a temps per al Mundial. Al patir una ruptura de grau 2, el temps de baixa que sol estimar-se és entre el mes i mes i mig. El primer partit d’Espanya en la cita nord-americana és el 15 de juny. Arribarà a temps, però no arribarà rodat.
Qualitat suficient
Però abans del Mundial al Barça, club que paga el salari dels jugadors, li toca rematar la Lliga i l’entrenador alemany va instar el grup a superar l’absència del seu jugador més diferencial. «Les lesions és el pitjor però ho hem de gestionar. Queden sis partits i volem guanyar-los. Serà diferent cada partit. Contra el Getafe volem tres punts més», va afirmar. «Si en falta un cal ajuntar files. Tots han de donar el 100% o més per l’equip i per la resta. Demà no serà fàcil, però tenim la qualitat necessària per jugar un molt bon partit».
Sense Lamine ni Raphinha, que ni tan sols entra encara amb l’equip, Flick va donar mostres de confiar en els seus substituts. Un d’ells és Roony Bardghaji, l’extrem suec que amb prou feines ha pogut participar davant el tap que regularment li posa Lamine Yamal: «Està preparat, per descomptat, ja ho estava amb Lamine sa. Ja ho vaig dir recentment, està fent-ho bé i tindrà més opcions de jugar. Encara no hem decidit si sortirà de titular demà o no».
