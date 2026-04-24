World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026
Jesús Tortosa: «El nostre objectiu és que Alcobendas continuï sent una ciutat on l’esport es viu i es projecta al món»
El regidor d’Esports d’Alcobendas posa en valor l’impuls esportiu del municipi a través de la celebració de grans esdeveniments internacionals
Alcobendas ha estat una de les seus escollides per acollir aquest any la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026, una prova de la Copa del Món d’Escalada que torna a situar la ciutat en el focus de l’esport internacional. Jesús Tortosa, regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Alcobendas, reflexiona sobre l’impacte que va deixar la competició l’any passat i analitza el present i el futur d’aquesta nova edició.
Alcobendas va ser una de les seus escollides per celebrar una de les competicions de la Copa del Món d’Escalada. Quin balanç feu des de l’Ajuntament d’Alcobendas sobre aquest esdeveniment a nivell esportiu, però també social i econòmic?
El balanç obtingut amb la celebració de la IFSC Climbing World Cup Comunitat de Madrid 2025 ha estat extraordinàriament positiu. Des del punt de vista esportiu, Alcobendas ha demostrat estar plenament capacitada per acollir competicions del màxim nivell internacional, consolidant la seva posició com una ciutat preparada per organitzar grans esdeveniments.
Aquest esdeveniment s’emmarca dins d’una estratègia esportiva més àmplia. A nivell internacional, Alcobendas ja és un referent en l’organització de competicions de disciplines com l’atletisme, els esports de combat i diferents jocs internacionals de caràcter multiesport. A nivell nacional, comptem amb un posicionament molt sòlid en esports com el rugbi, el bàsquet, l’handbol, el patinatge, l’hoquei sobre patins, el voleibol, el tennis de taula, l’esgrima, el futbol i altres modalitats que formen part essencial del nostre teixit esportiu.
En l’àmbit social, la resposta dels veïns ha estat excepcional, creant un ambient de participació, proximitat i orgull col·lectiu. I des del punt de vista econòmic, l’impacte ha estat destacable, amb una elevada ocupació hotelera i una clara dinamització del comerç i la restauració locals, cosa que ha suposat un retorn molt important per a la ciutat.
Què ha suposat per a la imatge d’Alcobendas acollir una competició internacional d’aquest nivell?
Ha suposat un salt qualitatiu en la nostra projecció exterior i ha estat una experiència tremendament il·lusionant per a la ciutat, a més d’un aparador immillorable per mostrar al món què és Alcobendas. Acollir una competició internacional d’aquest nivell ens ha permès projectar la nostra identitat com una ciutat viva, apassionada per l’esport i capaç de somiar en gran.
Més enllà del propi esdeveniment, ha reforçat el sentiment d’orgull dels nostres veïns i ha situat Alcobendas al mapa com un lloc on l’esport es viu amb intensitat. A més, aquest tipus de cites transmeten valors, generen emoció i ens ajuden a construir una imatge de ciutat moderna, activa i compromesa, en què l’esport és una autèntica senya d’identitat.
Alcobendas compta amb instal·lacions suficients i adaptades o està prevista una ampliació de les inversions?
Per a l’Ajuntament, l’escalada és un esport important, no només pel seu creixement, sinó també pels valors que transmet. Encaixa perfectament en el nostre model de ciutat esportiva diversa, on conviuen amb naturalitat els esports tradicionals amb noves disciplines en ple desenvolupament.
Som conscients que la demanda continua creixent i volem avançar-nos a aquesta realitat. Actualment comptem amb una base sòlida d’instal·lacions esportives, però el nostre objectiu és continuar millorant i ampliant l’oferta.
Dins del proper pla d’inversions està prevista la construcció d’una instal·lació municipal específica per a la pràctica de l’escalada, que permetrà ampliar l’accés a aquest esport i reforçar encara més la seva implantació a la ciutat.
Alcobendas ha rebut el reconeixement de Ciutat Europea de l’Esport 2025 i recentment també el de Millor Ciutat Europea de l’Esport i Ciutat Europea de l’Esport Més Ecològica 2025. Què ha suposat tot això per al municipi?
Ha estat un orgull enorme i, al mateix temps, una gran responsabilitat. Aquest reconeixement avala la feina feta durant anys i el model esportiu que hem construït a Alcobendas.
També reforça la nostra ambició de continuar creixent, tant en aquelles disciplines en què ja som referents, com l’atletisme, com en la incorporació i consolidació de nous esports i grans esdeveniments internacionals.
Des de l’Ajuntament, com s’equilibra el suport a grans esdeveniments amb l’impuls a l’esport base?
Treballem en ambdós nivells. Apostem per competicions internacionals que situen Alcobendas al mapa i, al mateix temps, invertim de manera constant en escoles esportives, en els nostres clubs, en els nostres esportistes d’alt nivell, i en instal·lacions municipals i programes que faciliten que qualsevol veí pugui practicar esport amb regularitat.
De cara a aquest nou any, quins són els principals projectes esportius per a Alcobendas?
Ens espera un any molt ambiciós. Continuarem consolidant esdeveniments internacionals, especialment amb el World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026, que comptarà amb les proves de velocitat i búlder.
A més, continuarem reforçant el nostre paper com a seu de competicions nacionals i internacionals en múltiples disciplines, des d’esports de contacte fins a atletisme, bàsquet, handbol, rugbi, voleibol o esgrima. A això s’hi suma l’impuls de noves infraestructures i una programació esportiva cada vegada més àmplia, inclusiva i orientada a totes les edats. El nostre objectiu és clar: que Alcobendas continuï sent una ciutat on l’esport no només es practica, sinó que es viu i es projecta al món.
