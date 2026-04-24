Bàsquet
La Joviat cau amb el cap ben alt en la final de la Copa Col·legial (57-65)
L’escola manresana ha perdut la final de la competició a la delegació de Catalunya que s'ha disputat aquest vespre al pavelló del Nou Congost
L’Escola Joviat ha caigut per 57-65 en la final de la Copa Col·legial Catalunya que s’ha disputat al vespre al Nou Congost. Els manresans han lluitat fins al darrer instant, amb gairebé tot en contra, però no han pogut fer front a l’avantatge físic del Joanot Martorell, que fent-se molt fort en accions d’u contra u i amb encert exterior en els moments claus, han aconseguit un suculent avantatge que ha estat impossible d’eixugar.
Els d’Esplugues de Llobregat han encetat el duel exhibint una gran agressivitat ofensiva, intentant fer molt de mal en accions d’u contra u que han obert un petit forat a l’electrònic. Els manresans han ajustat amb una defensa zonal, però els espluguins han trobat l’encert, sobretot, des de més enllà de la línia dels 6,75, des d’on han semblat gairebé infal·libles.
La Joviat ha patit en veure que les seves alternatives defensives no han acabat de funcionar, i en atac s’ha mostrat un punt sobreexcitat, prenent decisions precipitades. Una situació que els jugadors de l’escola manresana han aconseguit corregir de cara al segon període, tot i que la millora no ha estat suficient per eixugar els 9 punts de dèficit que han arrossegat al final del primer període. Això sí, com a mínim ha impedit que hagin continuat creixent a un ritme tan elevat.
L’electrònic del Nou Congost ha reflectit el 21-33 al descans, i els d’Esplugues de Llobregat han tornat dels vestidors amb més encert i una agressivitat, de nou, en accions individuals a prop de la cistella. Una estratègia que els ha tornat a funcionar de cara a la represa, en què els del Baix Llobregat han tornat a portar el partit on més els ha convingut.
Per acabar-ho d’adobar, quan han faltat menys de tres minuts per acabar el tercer període, i amb el 29-43 al marcador, Roger Donat, el millor dels manresans, ha tingut rampes i no ha pogut continuar. Un punt que ha acabat de ser crític, i que ha semblat esvair totes les opcions, per rebuscades que hagin estat, de capgirar el resultat i aixecar el trofeu a casa.
Una situació que ha caigut com una gerra d’aigua freda damunt dels jugadors de la Joviat, que a més han perdut de 19 punts abans de començar els darrers 10 minuts de final. Però els manresans s’han sabut fer forts davant de les adversitats, i amb bones aportacions per part de jugadors que fins aleshores no havien tingut tant de pes a la rotació, han començat a remuntar.
El catalitzador manresà ha tingut un nom propi, Oriol Pelegrín, que quan tot ha semblat perdut ha tornat l’esperança al Congost. El jugador exterior de la Joviat s’ha carregat l’equip a l’esquena, i anotant fins a quatre triples de manera gairebé consecutiva, ha aconseguit que el seu equip hagi tornat a estar en disputa de l’enfrontament.
El Joanot Martorell s’ha posat una mica nerviós. Prova d’això ha estat que el seu tècnic ha mogut els cinc jugadors que ha tingut a pista, i ha fet entrar de nou la cavalleria. Però la reacció manresana ha arribat una mica massa tard, i amb els jugadors titulars del conjunt del Baix Llobregat a pista, remuntar els 10 punts de desavantatge ha estat impossible.
