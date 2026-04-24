Excusionisme

Súria acull diumenge el Campionat de Catalunya de marxa nòrdica

El Centre Excusionista de la vila bagenca organitza la quarta edició del certamen, amb un recorregut de deu quilòmetres

Arrencada d'una de les proves de marxa nòrdica / Amparo Asensi

Súria acollirà diumenge la quarta edició del Campionat de Catalunya de marxa nòrdica, després del debut d'aquesta competició el 2023 a Mollet del Vallès i de les dues proves posteriors, en els anys següents, a Barruera i Cerdanyola del Vallès.

El Centre Excursionista de Súria serà l'encarregat d'organitzar aquest campionat, que tindrà un recorregut circular de deu quilòmetres i un desnivell de 25 metres per tot el municipi.

De fet, Súria ja va acollir el tret de sortida de la Copa Catalana de marxa nòrdica en un entorn al centre de la població i ara canvia d'ubicació per al campionat nacional.

En l'edició anterior, que es va fer a Cerdanyola del Vallès, la victòria va ser per a Paqui Quílez, de l'entitat organitzadora, i de Sergi Garcia, de l'Associació Esportiva Nordic Walking Catalunya. De fet, Garcia s'ha endut les tres edicions celebrades fins ara de l'esdeveniment i fa pocs dies recollia el premi al millor esportista de muntanya del 2025.

Els campions obtindran el bitllet directe per participar al Campionat d'Espanya. Aquest és un dels criteris marcats per als seleccionats. Aquest es disputarà a Llorca, a Múrcia, el proper mes d'octubre.

