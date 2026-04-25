Bàsquet/Lliga Endesa
Baxi Manresa-San Pablo Burgos: Una victòria seria definitiva per assegurar la permanència
L'equip d'Ocampo rebrà el suport de l'afició, abans i durant el partit, per assolir cinc triomfs de marge sobre el descens amb sis jornades per jugar
Brooks torna a ser baixa, la presència d'Olinde és molt dubtosa i torna un Obasohan del tot recuperat
Setmanes enrere, es percebia el duel d'aquest diumenge entre el Baxi Manresa i el San Pablo Burgos com a essencial per lligar la permanència. Per aquest motiu, els aficionats manresans van projectar una rua prèvia al duel, enmig d'una ratxa de mals resultats, per donar tot el seu suport en un partit al límit. Cal recordar que, just abans de rebre el Joventut, el descens era a només dues victòries. Però el triomf contra la Penya i el de la setmana passada a Bilbao ha obert un forat que un triomf davant dels castellans (17 hores, DAZN i Movistar) ja faria definitiu.
El Baxi vol segellar la salvació per fixar-se en els sis partits que quedin d'altres metes encarades a obtenir la millor posició possible de cara al repartiment de les formacions pels diferents tornejos continentals de la temporada vinent. I ho farà amb noves baixes, com ha estat inherent a tota la temporada. Eli Brooks, en el millor moment des que va arribar, torna a tenir una afectació, ara muscular. Potser tampoc no hi és Louis Olinde, novament amb símptomes preocupants després de la garrotada rebuda per Hlinason a Bilbao. Almenys torna Retin Obasohan, per fi amb les dues mans operatives, un cop superat l'esquinç al turmell que el van fer jugar molt llastat durant massa dies.
A l'altra banda, un Burgos que ha sortit del pou més profund però que encara es troba en plena lluita per evitar el penúltim lloc, ara amb l'Andorra, que és qui l'ocupa, i el Gran Canària. El conjunt de Porfirio Fisac espera recuperar el base Max Heidegger per al partit i tenir en bones condicions Raúl Neto i Juan Rubio, els més dubtosos.
En la prèvia, el tècnic manresà, Diego Ocampo, deia que el Burgos "és un equip de qualitat, que s'ha reforçat molt bé i que juga molt ràpid. Ens exigirà el millor de nosaltres mateixos". Revela que "són l'equip que juga més possessions i més accions ofensives de la lliga. Tenen molta activitat defensiva i qualitat, amb molts punts a les mans, sobretot amb els dos jugadors que han fitxat darrerament [Schackelford i Heidegger]. Hem d'estar tots molt preparats per jugar cada minut amb molta qualitat i molt bona mentalitat".
Sobre la possibilitat d'assegurar la permanència, assegura que al vestidor no se'n parla perquè "ens descentra. Cal defensar el bloqueig directe i tancar el rebot cada vegada. En això ens hem de centrar". Això sí, admetia una millora defensiva en l'equip "per dos factors. La incorporació de més jugadors. Amb Olinde i Dani Pérez tot és més fàcil perquè et donen molt nivell".
I després, "per l'entrenament. Anant-ho fent, vas millorant coses i competim millor. Per a diumenge, hem de defensar els aspectes bàsics del joc, perquè el San Pablo té jugadors molt bons en l'un contra un i anant al rebot d'atac. A més, hi haurà el suport de l'afició, a la qual "hem de respondre amb un esforç molt bo i tornar-los tota la seva ajuda".
