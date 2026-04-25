Bàsquet | Lliga Femenina

El Cadí la Seu clou la temporada amb una contundent desfeta a domicili (91-65)

Les jugadores que entrena Pepe Vázquez no han aguantat el ritme d’un Casademont Saragossa superior en el perfil físic i que ja es prepara pel play-off

Regina Aguilar ha anotat 12 punts al Príncipe Felipe / Arxiu/FEB

Marc Llohis

Manresa

El Cadí la Seu ha posat punt final a una temporada amb molts alts i baixos amb una derrota clara a la pista del líder de Lliga Femenina 2, el Casademont Saragossa. El conjunt que dirigeix Pepe Vázquez ha plantat cara durant els primers minuts de partit, però ja abans del descans les aragoneses han demostrat per quina raó només han perdut un partit al Príncipe Felipe en tota la fase regular, i han acabat passant per damunt d’un Cadí que, per a més inri, ha fallat fins a 10 tirs lliures que haguéssin pogut canviar el partit.

Des de les primeres possessions del duel, el Saragossa ja ha avisat que tot i no jugar-se res, no es volien deixar anar davant del seu públic abans d'encetar el play-off pel títol. Sota la batuta de Laia Flores i Mariona Ortiz, les aragoneses han castigat en excés la defensa urgellenca, que sempre semblava anar una mica tard. El Cadí la Seu ha mantingut el pols al duel fins una mica abans del descans, però el cert és que només l'encert exterior les mantenia dins del matx, i quan els triples han deixat d’entrar, el partit ha quedat sentenciat.

