Futbol/Tercera RFEF
El CE Manresa vol una victòria diumenge contra el Badalona que li aplani el futur a dins i a fora del camp
Un triomf asseguraria als bagencs, de manera virtual o matemàtica, un accés a Segona RFEF que pot desencallar la identitat del nou propietari d’una entitat ja convertida en societat anònima esportiva
Els bagencs lluiten contra clubs amb propietats definides, com el Cornellà, comprat per Messi
No és una final, però gairebé. I no només futbolística. El Centre d’Esports Manresa ja fa dies que posa tota la carn a la graella de cara al partit que demà diumenge, a les 12.30 hores, l’enfrontarà al CF Badalona al Nou Estadi del Congost. Guanyar donaria als blanc-i-vermells, de manera matemàtica [si el Cornellà no supera al vespre l’Europa B] o virtual l’ascens a Segona RFEF. I no seria una fita com qualsevol altra. Pot fer canviar com un mitjó el futur d’una entitat que, cal recordar, ja no és un club esportiu, sinó una societat anònima esportiva que es troba a la recerca d’un propietari.
La gran temporada, sobretot en la segona volta, dels manresans el posa en la pole a l’hora d’acabar primers i obtenir l’única plaça d’ascens directa. Ho fa en un grup en què està lluitant no només amb clubs històrics, sinó també amb rivals als quals ja els ha adquirit una propietat i volen fer un salt endavant de màxims.
Taurons al mar
El Badalona mateix és propietat de l’empresa M2A Sports Management des de fa gairebé dos anys. És una consultora esportiva que, alineada amb el propi ajuntament, va deixar clar que el seu objectiu és arribar a Primera RFEF [dues categories més amunt d’on es troba ara] en un període de temps no gaire llarg.
Darrere del Badalona, en tercera posició de la classificació, hi ha el Cornellà, del qual no cal ni recodar per quin motiu ha estat notícia les darreres setmanes. El fet que hagi estat comprat pel futbolista Leo Messi no pot sinó voler dir que s’hi invertirà fort. Els verds, un dels equips que més potencia el planter del país, encara tenen possibilitats de ser campions. Són a quatre punts del Manresa i a un del Badalona quan en falten nou en joc i reben els bagencs en la penúltima jornada, la setmana vinent. Segur que el nou propietari estaria més content de començar a treballar amb el primer equip masculí un graó més amunt.
Al grup del Manresa també hi ha l’Hospitalet, participat des de l’any passat per un dels seus ciutadans il·lustres, Jordi Alba, i Thiago Alcantara. Els riberencs poden ser adversaris dels manresans en un hipotètic play-off en què els equips del segon al cinquè es jugaran una segona plaça d’ascens.
Davant d’aquest panorama, un Centre d’Esports que va baixar fa dues primaveres, que es va endeutar massa el curs passat per pujar a la primera, comptant que trobaria un comprador aviat, i que ara intenta assegurar primer l’èxit esportiu per centrar-se després en l’econòmic. Se l’ha relacionat amb un altre exjugador del Barça, Gerard Piqué, com a possible futur propietari, tot i que des de dins diuen que no és l’única oferta.
En l’assemblea de l’estiu passat, el president, Lluís Basiana, va arribar a dir que, en les mans adequades, el club podria arribar a Primera RFEF. Caldrà veure si una hipotètica victòria de demà n’és el primer pas.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: "He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda"