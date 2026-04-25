Futbol sala | Segona Divisió B
El Covisa Manresa tomba l’Industrias B en l’últim partit de la temporada al Pujolet
Els bagencs mantenen la bona dinàmica de les últimes setmanes i sumen la cinquena victòria en sis partits
El Covisa Manresa ha tombat el filial de l’Industrias Santa Coloma amb una gran actuació col·lectiva en l’últim partit de la temporada al Pujolet (4-3) i ha sumat la cinquena victòria en sis partits. Els quatre gols d’Ambrós, Héctor, Jordi Sànchez i David Lozano i les constants aturades de Cella sota pals donen els tres punts als bagencs en el partit corresponent a la vint-i-novena jornada del grup 3 de la Segona Divisió B.
El partit, que ha comptat amb la presència de l’alcalde Marc Aloy i el regidor d’esports Anjo Valentí, era una incògnita pels aficionats del Covisa Manresa. Després que el cap de setmana passat els manresans assolissin la salvació matemàtica en el desplaçament a Castelló, podia molt ben ser que els seus jugadors donessin l’objectiu per complert i, de retruc, també la temporada. A més, la decisió del tècnic Jairo Molero a no continuar la banqueta el curs que ve podia contribuir a agreujar aquest aspecte.
Però res més lluny de la realitat. Els bagencs han igualat les forces i han acceptat l’alta intensitat proposada per l’Industrias. Prova n’és les dues intervencions salvadores de cadascun dels porters, Cella i Walter, en els primers dos minuts, i també les cinc faltes comeses en els primers cinc. Tres del Covisa per dues de l’Industrias.
L’empat no ha durat gaire més estona perquè, al cap de ben poc, Ambrós ha avançat el Covisa després de culminar una transició molt ràpida amb un toc suau per sota les cames del porter colomenc. Minuts després, l’Industrias ha empatat d’una manera similar.
Per provar d’imposar-se, els dos equips han seguit una estratègia similar. S’han pressionat mútuament lluny de l’àrea pròpia i s’han atacat amb accions de combinació marcades per l’ús de pocs tocs amb la pilota als peus i de passades molt ràpides per superar línies i buscar la profunditat amb vertigen.
Malgrat que l’Industrias ha estat l’equip que ha tingut més ocasions i que feia l’efecte que acabaria el primer temps amb avantatge, ha estat el Covisa qui ha fet el 2 a 1. L’ha fet Héctor quan s’ha endut un rebot en un xut de Pirri. Fins aquell instant, els bagencs havien patit davant una millor pressió colomenca i havien passat uns quants minuts sense sortir de camp propi.
Part del mèrit d’acabar la primera part per davant l’ha tingut Cella, que ha sumat una altra gran actuació sota pals i ja en van unes quantes. De fet, a l’últim minut ha aturat el doble penal corresponent a la sisena falta amb una mà forta que ha servit per afrontar el segon temps amb avantatge.
També a la segona, perquè les quatre intervencions meritòries del porter manresà han contribuït a fer efectiu l’avantatge fins als darrers deu minuts. Aleshores, però, Víctor ha empatat.
Abans, Ambrós, Bermusell, Aaron i Mellado, l’últim amb un xut al pal, les han tingut de tots colors per ampliar el resultat. Fins i tot un refús defectuós d’un visitant a l’àrea pròpia que ha impactat a la fusta de la seva porteria i ha estat a punt d’entrar. Finalment, després de dues noves accions perdonades per Héctor i Ambrós, Jordi Sànchez ha fet el tan esperat tercer gol amb un xut creuat des del costat dret.
Ja a l’últim minut, el quart gol de David Lozano mentre el Covisa gaudia de superioritat numèrica per l’expulsió d’un jugador visitant ha donat la cinquena victòria als bagencs en sis partits.
