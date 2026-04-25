L’Adbisio CN Manresa tanca la temporada a casa amb una victòria d’alta tensió (18-17)
El conjunt manresà ha derrotat a la tanda de penals el Ciudad Lineal madrileny en un duel no apte per cardíacs
L’Adbisio ETL Global CN Manresa s'ha acomiadat de la seva afició aquesta temporada amb una merescuda, i també patida, victòria davant de l’AR Concepción Ciudad Lineal a la tanda de penals. El jove conjunt que dirigeix David Torilo ha sabut mantenir el cap fred en els instants finals, i no s'ha deixat influenciar per un seguit de decisions arbitrals en el tram final que els han estat a punt de costar el partit.
El matx ha començat molt de cara per als interessos manresans, amb un gran nivell ofensiu que els permetia sumar gairebé cada vegada que xutaven a porteria. Els de Torilo han agafat un primer avantatge substancial de 3 gols que han aconseguit gestionar fins a la darrera part gràcies a mostrar-se molt sòlids en defensa. Els locals fins i tot resistien en accions en inferioritat, i prova d'això és que en la tercera part, els madrilenys només han aconseguit superar Ferran Garcia en una ocasió en joc, i ha estat en els darrers instants.
Fins aleshores el CN Manresa havia estat molt sòlid, i només la manca d'encert de cara a porteria impedia que trenqués de manera definitiva el partit. Però els madrilenys han resistit, i el cert és que al quart període el partit s'ha començat a tòrcer. Els de Torilo no estaven jugant malament en atac, però es topaven una vegada i una altra amb els pals o els braços del porter madrileny. A més, ara els manresans encaixaven amb més facilitat, i els visitants van empatar el matx quan encara restaven 4 minuts de partit.
A partir d'aleshores, la pilota cremava, i encara que els locals han sabut refer-se del cop psicològic que significava perdre l'avantatge, ara tocava passar de les decisions arbitrals dubtoses que, entre d'altres, van donar per vàlid un gol madrileny que no havia sobrepassat la línia. Així i tot, els manresans han forçat la tanda de penals, i quan més ho necessitava l'equip, han aparegut els braços de Ferran Garcia, que ha aturat dos penals i que ha permès que Sergi Torrés certifiqués un triomf d'alta tensió.