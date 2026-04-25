Atletisme
L’equip femení de l'Avinent Manresa retorna amb un quart lloc a Divisió d’Honor
El conjunt masculí s'ha fet fort al Congost i ha signat una segona posició que els permet apuntar cap a les places de promoció en les següents jornades
L’equip femení de l’Avinent Manresa ha segellar dissabte a la tarda la primera jornada de la Lliga Iberdrola d’atletisme en quart lloc i sumen 1 punt a la classificació. El conjunt manresà ha retornat a la Divisó d’Honor amb una bona actuació tenint en compte les rivals d’alçada contra qui havia de competir a l’Hospitalet. El conjunt masculí, que competeix a Primera Divisió de la Lliga Joma, es va fer fort a l’estadi del Congost, i ha acabat aquesta primera jornada de la competició amb una meritòria segona posició, que els fa sumar 3 punts i els perfila com un dels conjunts que opta a l’ascens.
D’entre les millors actuacions de les representants de l’equip femení a l’Hospitalet cal destacar dos primers llocs, els que han aconseguit tant Marina Guerrrero com Ericka Badeau Maseras als 3.000 obstacles i els 800 metres llisos, respectivament. Maseras, a més, ha convertit els 24.32 segons que ha registrat en una nova millor marca personal; mentre que Guerrero va travessar la línia d’arribada amb una més d’un segon de marge.
També ha sobresortit l’actuació de la marxadora Griselda Serret, que ha completat els 5 quilòmetres en uns ràpids 22’08’’46, que li han valgut per ser segona. A més d’un important nombre de quarts llocs, l’Avinent va assolir les terceres places de Marina Clavijo, Maria Quetglas i Emilia del Hoyo.
Segon lloc masculí
Més sort hi va haver entre la delegació masculina de l’Avinent, que s'han fet forts al Congost i han segellat una segona posició per equips amb 171 punts totals. Un resultat que els situa en el bon camí per lluitar, en la jornada vinent, per certificar un lloc entre els primers classificats que optaran a promocionar a Divisió d’Honor, i també evitarien les places de descens.
Entre els millors resultats, destaquen les primeres posicions que han assolit Martí Serra en salt de perxa, amb un millor registre de 5.20 metres; el d’Eloi Antón en els 5.000 marxa amb 20’22’’24; o el de Clement Darques en disc, amb un llançament de 46.80 metres.
També van ser primers Lluís Toledo en alçada amb un salt de 2.02 metres, ben acompanyat per Joan Jiménez que va ser segon amb un millor intent de 1.96. Aratz Candon també va sumar el màxim de punts per als manresans en llançament de pes, amb una millor marca de 14.00 metres, una disciplina en què Álvaro del Amo va ser segon, amb 13.95.
Van acabar de contribuir amb el segon lloc a la classificació final les bones actuacions de Yassin L’Alziri i Pau Aiguadé en els 1.500 metres; o les segones posicions de Roger Gómez en els 3.000 obstacles, de Gonçalo José Sousa en els 3.000 llisos i del relleu 4x100 del conjunt manresà; així com el tercer d’Antoni Jiménez en javelina.
