MUNDIAL DE MOTOGP
Márquez torna en gran a Jerez protagonitzant una altra pilleria
On són. Que donin la cara. Que surtin. Qui són els que van dubtar del campioníssim. Qui va sospitar que Marc Márquez Alentá (Ducati) estava desaparegut. Va arribar Jerez, va arribar Europa i ‘Il Cannibale’ va aconseguir la 103 ‘pole position’ de la seva brillantíssima carrera i, després, com que va ser el primer a caure quan va aparèixer la pluja, també va ser el primer a canviar la moto de sec per la d’aigua. I guanyar en gran.
Emilio Pérez de Rozas
Aquesta abraçada, l’abraçada de Davide Tardozzi, Team Manager de l’equip Ducati Lenovo, al ‘corralito’, ho diu tot. Tardozzi, el mateix cap, el mateix directiu de Borgo Panigale, que, quan el va veure debutar, a Qatar, el 2013 a cavall de la seva rara Honda, va dir que seria el millor de tots els temps i que, per fi, va aconseguir, el 2024, fitxar-lo per a la marca italiana, es va abraçar a Marc Márquez com si fos el seu pare, és el seu pare (esportiu) i, amb llàgrimes als ulls, va celebrar la tornada, una altra tornada més, del nou vegades campió del món.
La carrera va ser tremendament espectacular i vibrant, per culpa del temps. Va començar en sec i, en aquell instant, tal com havia comentat (ho sap tot, ho pronostica tot, ho intueix tot) el mateix Marc Márquez «els favorits eren, sens dubte, el meu germà Àlex i Fabio [Di Giannantonio], que van ser, divendres, els més ràpids per molt de tots nosaltres». Però el més gran dels Márquez va aprofitar haver conquerit una nova ‘pole’, la primera de la temporada, la primera en 254 dies, i a l’apagar-se el semàfor, insisteixo, sense pluja, amb pista seca, es va escapar.
I sí, és clar, com tocava, Marc va anar adquirint una mica d’avantatge, no gaire, mai va arribar al mig segon. I ‘Diga’ va començar a rodar més ràpid que els germans Márquez Alentá, que es repartien els dos primers llocs del pilot, que s’havia estirat moltíssim. Marc, per descomptat, temia que els dos nois de Ducati, li acabarien atrapant. I sí, el primer que li va passar, sense cap consideració, sense tenir en compte que estava superant el germà gran, va ser un tremend Àlex, que volia continuar completant el seu magnífic cap de setmana i guanyar a l’esprint.
Marc Márquez, el més llest, el més murri, el més expert, va tornar a demostrar ser, també, el més gran, el més campió. Una nova entremaliadura seva li va permetre guanyar una carrera caòtica on, la sobtada aparició de la pluja, li va donar l’oportunitat de protagonitzar una de les seves genialitats.
Just quan l’'Àlexneta' es va posar al capdavant de la carrera, just cuando Marc mirava de no desenganxar-se, enganxat al rebuf del seu germà, d’una posible victòria 'in extremis', just a l’instante en què el campioníssim de Cervera estava pensant a defensar-se del millor 'Diga', el nou vegades campió del món se’n va anar a terra, just, just, just, quan estava traçant la corba d'esquerres que dona entrada a la línia de meta.
I va ser allà on, de nou, com sempre, va aparèixer la perícia, la llestesa, la picardia, la saviesa, la mestria de Marc Márquez. Com que va caure just a l’entrada dels tallers, va aixecar la seva Ducati de la gespa, va pujar-hi de nou i va esperar que tots els seus rivals passessin davant els seus ulls, ja fent equilibris ja que començava a ploure seriosament. I va ser en aquell instant quan MM93 va creuar la gespa i va entrar, una mica il·legalment («cap problema, correcte, ja que no ha adquirit cap avantatge», van dir els comissaris de la carrera), al seu box, va saltar de la moto de sec a la de moll i va començar una de les seves tracionals remuntades.
«La veritat és que no recordo haver guanyat una carrera, per petita que sigui aquesta, després de caure, però era el moment d’intentar-ho i, per sort, me n’he anat a terra just davant del carrer dels tallers, just davant del meu box, així que no ho he pensat ni mig segon, els he deixat passar a tots i, com faltaven encara cinc voltes i sabia que tots haurien d’entrar a canviar perquè ja diluviava, no era el típic plugim de l’inici de carrera, he pensat que, tornant el cinquè, tindria temps, en cinc girs, de posar-me al davant», va explicar, boig de content, el noi de Cervera (Lleida).
«He tingut la sort que he caigut just davant l’entrada del carrer dels tallers i, després de deixar-los passar tots, m’hi he ficat immediatament, he canviat la moto de sec per la d’aigua i, en cinc voltes, amb els pneumàtics adequats, he pogut remuntar fins a guanyar».
I, sí, va aprofitar que Àlex, el seu germà, se’n va anar a terra i esperar per atrapar el seu company Pecco Bagnaia, al qual va superar amb un interior de dretes tremend per agafar el liderat, pressionar de ferm en unes condicions en què és un mestre i creuar la meta guanyant, cert, una carrera a l’esprint, una carrera de dissabte, però que l’acosta al líder del Mundial de MotoGP, l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia), que se’n va anar a terra, igual com el seu company Jorge Martín (Aprilia). Va arrencar en sec, a 36 punts del líder, de ‘Bezz’, i se n’anirà a dormir, després de la lliçó magistral en aigua, a 24 punts.
Les últimes cinc voltes de Marc Márquez (Ducati) sota el diluvi van ser apoteòsiques, no només per la seva autoritat i perícia, insisteixo, sinó perquè va sortir 40 segons més tard que el sud-africà Brad Binder (KTM), que va ser qui va entrar, sense problemes, davant seu al box i no només va atrapar el pilot de la marca austríaca sinó que, a la meta, li va treure vuit segons. És a dir, a Binder, en cinc voltes, li va treure 48 segons. Brutal.
Carrera a l’'sprint': 1. Marc Márquez (Ducati), 21 minuts 25.651 segons; 2. ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), a 3.050 segons; 3. Franco Morbidelli (Ducati), a 7493 segons; 4. Brad Binder (KTM), a 8.752 segons i 5. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 9.337 segons.
Mundial de MotoGP: 1. Marco BEZZECCHI (Itàlia), 81 punts; 2. Jorge MARTÍN (Espanya), 77; 3. Pedro ACOSTA (Espanya), 60; 4. Marc MÁRQUEZ (Espanya), 57 i 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Itàlia), 55.
