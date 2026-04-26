Futbol/Tercera RFEF

El CE Manresa ascendeix a Segona RFEF després de la derrota del Cornellà

Els blanc-i-vermells tornen a la categoria que van abandonar fa dos anys després de derrotar el Badalona al migdia i esperar fins a la nit per certificar l'èxit

Els aficionats i els seguidors del CE Manresa ja s'avançaven a l'ascens / Jordi Biel

Jordi Agut

Manresa

El CE Manresa és, de nou, equip de Segona RFEF. La categoria que va abandonar fa dos anys i a la qual va pujar ara en fa quatre, tornarà a ser la dels blanc-i-vermells la temporada vinent. La victòria per 4-1 contra el Badalona del matí, unida a la derrota aquest diumenge a la nit del Cornellà al camp de l'Europa B (2-1) permet al conjunt de Sergi Trullàs acabar com a campió dues jornades abans del final de la lliga.

Els manresans queden campions del grup 5 de Tercera RFEF i, d'aquesta manera, s'estalvien el play-off d'ascens que sí que hauran de disputar el seu rival d'aquest diumenge, el Badalona, i el de la setmana vinent, el Cornellà, al qual visitarà en la penúltima jornada.

A més, d'aquesta manera el CE Manresa també s'assegura la participació a la Copa del Rei, torneig en el qual va jugar dues vegades seguides recentment, amb derrotes contra el Pontevedra (1-3) i el Reial Oviedo (1-2) al Nou Estadi del Congost.

Aquest no és el graó més alt del futbol a Manresa, ja que en la dècada dels 50 i 60 del segle passat havia estat a una Tercera Divisió que era com ara Primera RFEF.

