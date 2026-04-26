El CE Manresa goleja el Badalona i fa un pas de gegant per l’ascens directe (4-1)
Els bagencs resten a l’espera del partit entre l’Europa B i el Cornellà, que els podria fer campions de lliga aquest vespre
El CE Manresa ha golejat el CF Badalona per 4 a 1 al Congost i ha fet un pas de gegant per aconseguir l’ascens directe a Segona Federació. Si la UE Cornellà no guanya davant el filial de l’Europa (avui a les 19.30h), els bagencs es proclamarien campions del grup cinquè de Tercera Federació aquest vespre mateix.
Avui era el dia que tothom esperava des de fa setmanes. El dia marcat amb una X al calendari i que havia de resoldre la pugna apassionant que Manresa i Badalona han mantingut al capdavant de la classificació des de fa mesos. Si els bagencs guanyaven, agafaven sis punts de marge al capdavant de la taula quan només queden dos partits per acabar la temporada. Si, en canvi, ho feien els visitants, empataven a seixanta punts i ho deixaven tot obert de cara les dues últimes cites.
Com era d’esperar, el Congost ha viscut la millor entrada de la temporada —explicada també per la desfilada d’entitats esportives que s’ha produït a la mitja part— i la cobertura mediàtica i de premsa també ha estat extraordinària. Entre els 2187 aficionats, segons dades del club manresà, la xifra més alta des de la visita de l'Oviedo a la Copa del Rei d'ara fa tres anys, han fet acte de presència el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, l’alcalde de la ciutat, Marc Aloy i el regidor d’esports Anjo Valentí.
L’entrenador barceloní del CE Manresa Sergi Trullàs ha sortit amb l’onze habitual. A més, conscient que el resultat final podia ser qüestió de detalls i que arribar viu al desenllaç podia ser decisiu, ha deixat Momoh a la banqueta, una fórmula que li ha resultat guanyadora en més d’una ocasió. La velocitat i la capacitat d’anticipar-se del davanter ha permès al Manresa signar remuntades impossibles i treure punts de cites que semblaven perdudes.
Però no ha calgut esperar fins als minuts finals. El Manresa no s'ha sentit incomodat per l'entitat del rival que tenia al davant ni per la importància de l'enfrontament. S'ha vestit de líder i ha fet el que millor sap fer: plantar-se a camp contrari i dominar amb autoritat. Ha barrejat accions en curt amb sortides amb llarg per trobar l'home lliure i ha atacat la profunditat amb Aleix Díaz i Matovu enganxats a les bandes. Moha Ezzarfani ha tingut llibertat per aparèixer per zones interiors quan ho ha considerat oportú. De fet, d’una acció individual de Moha a ha arribat el primer gol, al minut 10.
L’extrem marroquí ha obtingut un córner d’una acció dins l’àrea en què estava envoltat de tres defensors badalonins. L’ha picat ell mateix, i ho ha fet amb una qualitat majúscula. Ha posat una centrada deliciosa al segon pal que convidava a aparèixer i posar el cap per enviar-la cap dins. I aquest algú ha estat Matheus, que s’ha desempallegat del seu defensor i ha saltat per sobre de tothom per posar la cirereta a una gran temporada. Ha respost el Congost, que s’ha posat dempeus i ha acompanyat als seus amb crits de “sí, i tant que pujarem”.
Fins aleshores, el Badalona s’havia topat una vegada i una altra amb la pressió alta bagenca i havia tingut dificultats per sortir jugant. Quan superava línies, ho feia a partir de recuperacions i transicions ràpides. Però després del gol, ha fet un pas endavant. Ha tingut molta més pilota que a l’inici i ha combinat mésvegades a camp contrari. Això no obstant, no aconseguia incomodar un Òscar Pulido ben protegit per la seva línia defensiva.
Quan més patia el Manresa, una acció brillant de Nico Olmedo per banda dreta que ha fet posar les mans al cap i ha deixat anar els crits d’admiració de l'afició local ha acabat amb el segon gol bagenc (minut 20). El lateral dret manresà ha arribat a la línia de fons, se n’ha anat d’un defensor amb una ruleta magistral i ha centrat per baix en direcció al segon pal, on ha aparegut Moha per culminar a porteria buida.
El gol ha caigut com una gerra d’aigua freda sobre els jugadors i aficionats badalonins. L’emoció al Congost era màxima i el Manresa ha tingut opcions de deixar el partit sentenciat a la primera part.
El tècnic badaloní, gens conforme amb la versió exhibida pel seu equip a la primera part, ha provat de reaccionar al descans amb un canvi. Però, només començar, Ayoub (minut 47) i Moha (minut 53), han sentenciat el partit amb el tercer i el quart. Així, el gol que ha fet Toni Larrossa en els darrers minuts ja no ha tingut cap importància.
Amb aquest resultat, sempre i quan el Cornellà no guanyi aquest vespre en la seva visita a l’estadi de l’Europa B, els manresans es proclamarien campions matemàticament i, per tant, tornarien a ser equip de Segona Federació.
