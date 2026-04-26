Futbol
El Congost es vesteix de gala per avançar-se a l’ascens
Segons les dades oficials del CEManresa, 2147 espectadors van omplir les grades de l’Estadi Municipall. És el rècord d’assistència de la temporada i també la millor entrada des que l’Oviedo va visitar la capital bagenca en l’eliminatòria de Copa del Rei del curs 2023/2024
El Congost es va vestir de gala per viure la cita històrica que afrontava el CEManresa davant el CF Badalona i que podia suposar el retorn del conjunt blanc-i-vermell a l’anhelada Segona Federació. Segons les dades oficials proporcionades pel club manresà, un total de 2147 espectadors van omplir les grades de l’Estadi Municipal. Es tracta del rècord d’assistència de la temporada i també de la millor entrada des que l’Oviedo va visitar la capital bagenca en l’eliminatòria de Copa del Rei del curs 2023/2024.
El d’ahir, era un dia assenyalat per tothom. Un dia d’aquells que la gent espera amb candeletes i marca amb una X al calendari. Força estona abans de l’inici, el pàrquing i les graderies es van omplir més que de costum i un mar de samarretes vermelles va tenyir els seients del Congost, tal com el club havia demanat a les seves xarxes socials.
També la cobertura mediàtica i de premsa va ser molt superior a l’habitual, així com la presència d’autoritats. No va faltar-hi el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, que va anar-hi acompanyat d’altres directius i membres de la FCF, ni tampoc l’alcalde de la ciutat, Marc Aloy, ni els regidors Anjo Valentí i Pere Massegú. També van ser-hi els patrocinadors del CEManresa i els presidents dels dos clubs, Lluís Basiana i Miguel Ángel Sánchez.
El Badalona va disposar d’un espai habilitat per encabir-hi els més de dos-cents aficionats que es van desplaçar fins a Manresa. Malgrat que hi van accedir animats, amb encesa de bengales i crits de suport, el 2 a 0 que el marcador reflectia a la mitja part i la superioritat evident dels blanc-i-vermells sobre la gespa els va fer seure, amagar el cap sota l’ala i prendre’s el partit d’una altra manera.
La bona entrada s’explica, en part, per la desfilada d’entitats que es va produir a la mitja part. En total, quinze entitats —el Club Atlètic Manresa, el Club Rítmica Manresa, l’Associació Esportiva la Salle Manresa, el Manresa Futbol Sala, l’Associació Esportiva Vòlei Manresa, el Club Gimnàstic Manresa, el Club Egiba - Escola Gimnàstica del Bages, el Bàsquet Femení Manresa, l’Escola d’Arts Marcials Viturtia, la Unió Esportiva Sant Pau, el Bàsquet Manresa, el Club de Tir amb Arc Manresa, la Royal Dance Center - Escola de Ball professional a Manresa, l’Escacs Catalonia Club i el CE Manresa— van acudir a la iniciativa del club en col·laboració amb l‘Ajuntament de la ciutat.
Sota el paraigua del seu 12oè aniversari, el Centre d’Esports va voler fer un reconeixement a les entitats esportives de la ciutat amb l’entrega d’un quadre de record pintat per l‘artista bagenc DavidSala. Van atorgar-lo Marc Aloy, Anjo Valentí i Lluís Basiana. L’acte va concloure amb una fotografia conjunta.
El portaveu de la junta directiva del CEManresa, Francesc Sòria, va fer una valoració molt positiva de la jornada a Regió7. «En fem un balanç molt positiu. Creiem que ha estat un dia rodó». El directiu va explicar que el club esperava una assistència d’un miler d’aficionats, però, que, finalment, «l’entrada ha doblat les nostres expectatives».
A més, va afegir que «volem agrair el suport del Sector Vermell, que ha estat el jugador número dotze en la victòria de l’equip, i la presència de totes les entitats. Sabem com n’és de complicat gestionar el dia a dia, i l’acte ha volgut ser un reconeixement a la feina que fan. Els volem agrair que ens hagin donat suport en un dia tan important com aquest», va concloure Sòria.
Un cop finalitzat el partit, els jugadors van celebrar el triomf sota crits de «sí, i tant que pujarem» i «a segona, oé, a segona, oé!»
