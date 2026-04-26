Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "No hem estat concentrats, ni hem entès el partit"
L'entrenador del Baxi Manresa lamenta que el seu equip no oferís una millor actuació a l'afició després de l'esforç d'aquesta i avisa que "això no s'ha acabat"
Diego Ocampo estava molt descontent del seu equip pel partit ofert contra el Burgos i ha afirmat que "la falta de concentració" en molts minuts ha estat clau. A més, ha afirmat que ho lamentava per l'esforç que havia fet l'afició en la prèvia i durant el duel.
Ocampo explicava que "hem començat molt bé, atacant i ficant cistelles, amb un bon ritme, durant el primer quart. Però a partir del minut 15 ells han començat a anar bé a l'1 contra 1 i ens han fet molt mal. Teníem set punts de renda i dues faltes per gastar, però no ho hem fet i hem permès cistelles fàcils que ens han fet anar amb males sensacions al descans".
I al tercer quart "ens hem enfonsat per tres factors: l'1 contra 1, el rebot i la falta d'encert. Ells són l'equip que concedeix més tirs de tres de la lliga i sabíem que els havíem d'afrontar amb convicció i anar al rebot. Només n'hem agafar tretze en atac. El públic ens ha tornat a ficar al partit al final, però ens hem llançat a la piscina buscant faltes i ells han tancat el partit".
El tècnic era clar en dir que "estic molt enfadat després de veure com estava el públic i que nosaltres no haguem estat concentrats. Això encara no s'ha acabat i no pot ser que el Baxi Manresa no lluiti fins al final, com ho fan els aficionats. No hem estat concentrats, ni hem entès de què anava el partit. Necessitem un nivell d'atenció elevat i això ho haurem de parlar durant la setmana. I les absències es poden notar, però no són excusa, perquè sabem com gestionar-les durant tot l'any".
