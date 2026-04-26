Sant Jordi 2026
Bàsquet/Lliga Endesa

Diego Ocampo: "No hem estat concentrats, ni hem entès el partit"

L'entrenador del Baxi Manresa lamenta que el seu equip no oferís una millor actuació a l'afició després de l'esforç d'aquesta i avisa que "això no s'ha acabat"

Diego Ocampo va haver de donar moltes ordres ahir des de la banqueta / Joaquim Alberch/ACB Photo

Jordi Agut

Manresa

Diego Ocampo estava molt descontent del seu equip pel partit ofert contra el Burgos i ha afirmat que "la falta de concentració" en molts minuts ha estat clau. A més, ha afirmat que ho lamentava per l'esforç que havia fet l'afició en la prèvia i durant el duel.

Ocampo explicava que "hem començat molt bé, atacant i ficant cistelles, amb un bon ritme, durant el primer quart. Però a partir del minut 15 ells han començat a anar bé a l'1 contra 1 i ens han fet molt mal. Teníem set punts de renda i dues faltes per gastar, però no ho hem fet i hem permès cistelles fàcils que ens han fet anar amb males sensacions al descans".

I al tercer quart "ens hem enfonsat per tres factors: l'1 contra 1, el rebot i la falta d'encert. Ells són l'equip que concedeix més tirs de tres de la lliga i sabíem que els havíem d'afrontar amb convicció i anar al rebot. Només n'hem agafar tretze en atac. El públic ens ha tornat a ficar al partit al final, però ens hem llançat a la piscina buscant faltes i ells han tancat el partit".

Notícies relacionades

El tècnic era clar en dir que "estic molt enfadat després de veure com estava el públic i que nosaltres no haguem estat concentrats. Això encara no s'ha acabat i no pot ser que el Baxi Manresa no lluiti fins al final, com ho fan els aficionats. No hem estat concentrats, ni hem entès de què anava el partit. Necessitem un nivell d'atenció elevat i això ho haurem de parlar durant la setmana. I les absències es poden notar, però no són excusa, perquè sabem com gestionar-les durant tot l'any".

  1. Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
  2. Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
  3. El felí del Cadí que no es deixa veure i que molts confonen amb un linx
  4. La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
  5. El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
  6. Descobreix els set Patrimonis de la Humanitat que es troben a Catalunya: des de conjunts monumentals fins a festes populars
  7. Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
  8. Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir

Tracking Pixel Contents