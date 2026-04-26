Empat agredolç entre Cardona i Igualada (2-2)

Els anoiencs perden l'oportunitat de certificar la plaça de promoció d'ascens tot i rescatar un punt en els instants finals, mentre que cardonins entren a la zona de descens malgrat mostrar bones sensacions

La pluja no ha impedit que els aficionats veiessin el partit des de fora del camp

La pluja no ha impedit que els aficionats veiessin el partit des de fora del camp / Mireia Arso

Lluc Grandia

Cardona

Cardona i Igualada van empatar (2-2) en un partit on els igualadins van ser superiors en pilota, però que els cardonins van estar a punt de guanyar gràcies a l'efectivitat en atac i una gran actuació del porter Joan Rovira. Malgrat tot, és un marcador que no acontenta a cap de les parts. Els anoiencs perden l'opció de deixar virtualment sentenciada la segona posició, i es queden a tres punts del tercer, el Turó de la Peira. Els cardonins, en canvi, cauen a la zona de descens, dos punts per sota del Joanenc.

Els aficionats van veure el partit des de l'exterior del recinte

Els aficionats van veure el partit des de l'exterior del recinte / Mireia Arso

La primera part va ser de domini del conjunt anoienc. Sota una forta pluja i a porta tancada per una sanció del conjunt cardoní, els visitants van tenir la possessió i diverses ocasions de gol per avançar-se, però el porter cardoní va fer una bona actuació. A deu minuts pel descans, Miguel Fernández executava un servei de falta amb un fort llançament que es colava a la porteria bagenca.

Notícies relacionades

Hugo Santana i Arnau Querol lluiten per la pilota

Hugo Santana i Arnau Querol lluiten per la pilota / Mireia Arso

La segona meitat, en canvi, va ser de domini de possessió local, però sense que poguessin tenir massa ocasions. A l'hora de joc, Rafel Pérez recollia una centrada lateral en un contracop i aconseguia fer el gol de l'empat. Això va ser un gerro d'aigua freda pels anoiencs, i quinze minuts després, en un altre contracop, el mateix Pérez rematava un rebuig de la defensa visitant per capgirar el marcador. Els darrers minuts van ser d'atac total de l'Igualada, que buscava amb insistència el gol, tot i que el Cardona era sòlid en defensa i Rovira s'erigia en estrella del conjunt bagenc. No va ser fins al temps de descompte, en una de les darreres jugades de l'enfrontament, que Carlos Barrios rematava un llançament de banda i feia el gol de l'empat definitiu.

CF CARDONA: Rovira, Marrakchi Guijarro, Palomo, Ratera (Molina 71’), Segura, Pérez (Vila 89’), Serra, Roldán, Piñot (Riera 86’) i Querol (Cots 81’).

CF IGUALADA: Rojas, De Araújo, G. Cuadras (Borrell 86’), A. Cuadras, Baldeh, Samaniego (Olmo 60’), Sandoval, Santana, Barrios, Carbó (Martínez 86’) i Fernández (Monje 71’).

ÀRBITRE: Gerard Creus, auxiliat per Oriol Lampurlanes i Edgar Hurtado.

GOLS: 0-1 Fernandez min 35, 1-1 Pérez min 61, 2-1 Pérez min 77, 2-2 Barrios min 89.

