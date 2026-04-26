El Gimnàstic juvenil cau golejat i haurà de lluitar per la permanència (0-4)
Els manresans ensopeguen davant l'Osca i es queden a un punt de la zona de descens a falta de només una jornada pel final
El Gimnàstic de Manresa juvenil es jugarà la permanència a l'última jornada després de caure golejats a casa davant l'Osca (0-4) en un partit gris dels manresans davant un equip aragonès molt més efectiu en atac. Aquest resultat, combinat amb la victòria in extremis del Gimnàstic de Tarragona davant del San Francisco (3-2), els bagencs es queden a un sol punt del descens, que marca el conjunt tarragoní, amb els mateixos punts, precisament, que l'Osca. Els manresans hauran de guanyar, o esperar que tarragonins o aragonesos no s'enduguin els tres punts dels seus compromisos, per aconseguir mantenir la categoria.
I això que l'enfrontament va començar amb interessos favorables pel conjunt manresà, amb dues ocasions clares en els primers minuts, de Pau Galobardes i Alex Urcan, que no aconseguien entrar a porteria. Als deu minuts de partit, el jugador de l'Osca Javier Badia aconseguia provocar un penal i ell mateix el transformava per avançar el conjunt visitant. Això no va desesperançar els bagencs, que van seguir tenint la possessió i ocasions per empatar, però abans de la mitja hora de joc, Daniel Reyes feia el segon pels blaugranes aprofitant una pilota filtrada a l'àrea i superant la defensa local. Els manresans van tornar a tenir una ocasió de David Martínez que tampoc trobava porteria.
La segona meitat va tenir un guió similar. Els manresans van tenir les ocasions i la possessió a la recerca d'un gol que, almenys, igualés la diferència de l'anada. Malgrat això, la bona tasca del porter visitant i l'espessor en atac dels bagencs va evitar que la pilota entrés. A l'altra banda del camp, l'efectivitat dels blaugranes en atac va permetre que fessin dos gols més, al contracop: el primer de Javier Bellmunt, a vint minuts pel final, després d'una centrada lateral; i el quart, vuit minuts després, de Fion Magassa, rematant de cap una passada.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Lagunas, Olivencia (Escaler 61’), Urcan (Sannoh 75’), Nkosi, Ibars (Deluchi 55’), Galobardes, Rico (Arnau 75’), Martínez, Betancourt, Domínguez i Ceprián (Olmedo 55’).
SD OSCA: Saucedo, S. Osan, Biarge, Chatiliez (Oliveros 85’), Losfablos, P. Osan, Badia (Magassa 66’), Reyes (Blasco 66’), Seral (Stassin 85’), Bellmunt (Diaz 78’)i Gabarre.
ÀRBITRE: Miguel Díaz-Portales, auxiliat per Gonzalo Ruiz i Maria Navarro.
GOLS: 0-1 Badia (p) min 11, 0-2 Reyes min 27, 0-3 Bellmunt min 72, 0-4 Magassa min 80.
