El Gimnàstic juvenil cau golejat i haurà de lluitar per la permanència (0-4)

Els manresans ensopeguen davant l'Osca i es queden a un punt de la zona de descens a falta de només una jornada pel final

Javier Badia transforma el penal davant Jan Lagunas

Javier Badia transforma el penal davant Jan Lagunas / JORDI BIEL

Lluc Grandia

Manresa

El Gimnàstic de Manresa juvenil es jugarà la permanència a l'última jornada després de caure golejats a casa davant l'Osca (0-4) en un partit gris dels manresans davant un equip aragonès molt més efectiu en atac. Aquest resultat, combinat amb la victòria in extremis del Gimnàstic de Tarragona davant del San Francisco (3-2), els bagencs es queden a un sol punt del descens, que marca el conjunt tarragoní, amb els mateixos punts, precisament, que l'Osca. Els manresans hauran de guanyar, o esperar que tarragonins o aragonesos no s'enduguin els tres punts dels seus compromisos, per aconseguir mantenir la categoria.

I això que l'enfrontament va començar amb interessos favorables pel conjunt manresà, amb dues ocasions clares en els primers minuts, de Pau Galobardes i Alex Urcan, que no aconseguien entrar a porteria. Als deu minuts de partit, el jugador de l'Osca Javier Badia aconseguia provocar un penal i ell mateix el transformava per avançar el conjunt visitant. Això no va desesperançar els bagencs, que van seguir tenint la possessió i ocasions per empatar, però abans de la mitja hora de joc, Daniel Reyes feia el segon pels blaugranes aprofitant una pilota filtrada a l'àrea i superant la defensa local. Els manresans van tornar a tenir una ocasió de David Martínez que tampoc trobava porteria.

La segona meitat va tenir un guió similar. Els manresans van tenir les ocasions i la possessió a la recerca d'un gol que, almenys, igualés la diferència de l'anada. Malgrat això, la bona tasca del porter visitant i l'espessor en atac dels bagencs va evitar que la pilota entrés. A l'altra banda del camp, l'efectivitat dels blaugranes en atac va permetre que fessin dos gols més, al contracop: el primer de Javier Bellmunt, a vint minuts pel final, després d'una centrada lateral; i el quart, vuit minuts després, de Fion Magassa, rematant de cap una passada.

GIMNÀSTIC DE MANRESA: Lagunas, Olivencia (Escaler 61’), Urcan (Sannoh 75’), Nkosi, Ibars (Deluchi 55’), Galobardes, Rico (Arnau 75’), Martínez, Betancourt, Domínguez i Ceprián (Olmedo 55’).

SD OSCA: Saucedo, S. Osan, Biarge, Chatiliez (Oliveros 85’), Losfablos, P. Osan, Badia (Magassa 66’), Reyes (Blasco 66’), Seral (Stassin 85’), Bellmunt (Diaz 78’)i Gabarre.

ÀRBITRE: Miguel Díaz-Portales, auxiliat per Gonzalo Ruiz i Maria Navarro.

GOLS: 0-1 Badia (p) min 11, 0-2 Reyes min 27, 0-3 Bellmunt min 72, 0-4 Magassa min 80.

El Gimnàstic juvenil cau golejat i haurà de lluitar per la permanència (0-4)

El Gimnàstic juvenil cau golejat i haurà de lluitar per la permanència (0-4)

La 13a edició dels Premis Salvador Alapont als Joves Talents reconeix 17 alumnes del Conservatori de Manresa

La 13a edició dels Premis Salvador Alapont als Joves Talents reconeix 17 alumnes del Conservatori de Manresa

Les borses baten rècords malgrat les guerres a l’Iran i Ucraïna: claus del ral·li i què pot fer el petit inversor

Les borses baten rècords malgrat les guerres a l’Iran i Ucraïna: claus del ral·li i què pot fer el petit inversor

La 13a edició dels Premis Salvador Alapont als Joves Talents reconeix 17 alumnes del Conservatori de Manresa

La 13a edició dels Premis Salvador Alapont als Joves Talents reconeix 17 alumnes del Conservatori de Manresa

Un gran Burgos ofega la xaranga i prorroga la salvació del Baxi Manresa (94-101)

Un gran Burgos ofega la xaranga i prorroga la salvació del Baxi Manresa (94-101)

Avià s'acomiada de la sisena edició de Firhàbitat amb una prova de foc

Avià s'acomiada de la sisena edició de Firhàbitat amb una prova de foc

Imatges del Baxi Manresa - Recoletas Salud San Pablo Burgos

Imatges del Baxi Manresa - Recoletas Salud San Pablo Burgos

La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: "Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca"

La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: "Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca"
