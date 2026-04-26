Bàsquet |Super Copa masculina
L’Artés fa un gran pas endavant per optar a ser equip de Tercera FEB (71-48)
L’equip bagenc ja té assegurat el primer o segon lloc, i si continua complint es jugarà certificar l’ascens a la pista del Samà Vilanova
El CB Martorell va fer els deures davant d'un CB Alpicat en hores baixes i ja encadena 5 victòries consecutives (75-57)
El CB Artés continua amb pas ferm el seu viatge particular com a debutant a Super Copa Catalunya i amb la victòria davant del CBU Lloret ja té assegurada la primera o segona posició. Una circumstància més que important tenint en compte que el campió té garantitzat l’ascens, mentre que el segon s’haurà de definir tenint en compte els equips catalans que baixin de Tercera FEB.
Els homes que dirigeix Oriol Sensat es van saber sobreposar a les baixes, i malgrat tenir la rotació un pèl més curta, van mostrar una gran mentalitat. Els artesencs van practicar durant els 40 minuts un gran bàsquet, i quan al tercer període els van començar a entrar els llançaments alliberats, van obrir un forat que ja va ser definitiu.
El Martorell fa els deures davant d’un Alpicat en hores baixes
El CB Martorell continua encadenant victòries i ahir va sumar la cinquena consecutiva davant d’un Alpicat en hores baixes. Els del Baix Llobregat nord no van tenir excessius problemes per passar per damunt del conjunt lleidatà, que malgrat encadenar dues victòries en els darrers partits, estan signant una temporada molt dolenta i estan a punt de certificar el descens de categoria després d’estar a Tercera FEB fa tot just dues temporades.
Els martorellencs van entrar al duel amb seriositat, però es van trobar un conjunt lleidatà molt encertat en atac, que els donava un primer avantatge de 7 punts. Però els d’Andrés Joya es van saber refer, i contestant amb un parcial de 11-0 no només van capgirar el marcador, sinó que va ser la primera pedra que va fonamentar el triomf final martorellenc.
Un duel que van certificar a la represa, moment en què els locals van obrir un nou forat de gairebé 20 punts que va ser decisiu. El proper duel dels del Baix nord, que ja tenen impossible ocupar la primera o la segona posició que els suposaria optar a l’ascens, serà a domicili davant del FC Martinenc, un dels equips que lluita per evitar les posicions de descens.
