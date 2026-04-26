Hoquei patins | OK Lliga masculina
L’Igualada Rigat encara aspira a acabar la lliga segon després de vèncer a Rivas (1-3)
El triomf dels arlequinats a Madrid els deixa en situació d’esperar un entrebanc del Barça en l’última jornada per millorar la seva posició
L’Igualada Rigat manté les possibilitats de millorar la tercera posició que ara ostenta a la classificació de l’OK Lliga en vèncer a la pista d’un Rivas ja salvat en un partit llarg i amb moltes faltes. A falta d’una jornada per al final de la lliga regular, els arlequinats necessiten que el Barça no derroti els madrilenys divendres i vèncer ells el Voltregà per ser segons. Si no, la tercera posició els podria aparellar amb els osonencs en el play-off.
Va haver d’esperar l’Igualada per avançar-se, amb anotacions de Llanes i Ruano abans del descans. Després, no va aprofitar una blava al local Del Río, però poc després, Roma va sentenciar. La vintena (!) falta visitant va propiciar que el mateix jugador dels madrilenys salvés l’honor de falta directa.
ADISS HOCKEY RIVAS: Castañer, Escolà, Fernández, Martín, Pos -equip inicial- Verdú, Artacho, Sánchez, Del Río
IGUALADA RIGAT:Arnau Martínez, Pascual, Ruano, Cardil, Cañadillas -equip inicial- Llanes, Marc González, Roma, Carol
ÀRBITRES: González i Iglesias
GOLS: 0-1 Llanes min 17, 0-2 Ruano min 22, 0-3 Roma min 35, 1-3 Del Río (fd) min 50
