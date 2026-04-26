Futbol
Leo Messi veu en directe el partit que dona l’ascens al Manresa per Esport Central
L'estrella argentina ha penjat una story a Instagram demostrant que animava el Cornellà que ha comprat fa poques setmanes, des de Miami
Leo Messi ha seguit des de Miami les evolucions de l'equip que ha comprat, el Cornellà, la derrota del qual ha possibilitat l'ascens a Segona RFEF del Centre d'Esports Manresa. El jugador argentí, a més, ho ha fet seguint la retransmissió d'estríming d'Esport Central, la cadena de Twitch que també ofereix molts partits de diversos esports de casa nostra, amb Sergi Vázquez i Pablo Fernández com a narradors.
L'exjugador del Barça va penjar una story a Instagram en què va posar "Vamos UE Cornellà", quan encara no se sabia que els verds perdrien el seu partit al camp de l'Europa B per 2-1. De fet, el Cornellà rebrà els bagencs diumenge que ve en un duel que per a l'equip del Baix Llobregat serà important perquè ha de certificar la seva posició en el play-off d'ascens. Per al Manresa, en canvi, serà un duel de celebració. De fet, els equips rivals del conjunt del Bages en aquesta temporada ja han començat a felicitar el club pel seu ascens. Caldrà veure si l'argentí també té un detall en les properes hores.
