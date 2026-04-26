Leo Messi veu en directe el partit que dona l’ascens al Manresa per Esport Central

L'estrella argentina ha penjat una story a Instagram demostrant que animava el Cornellà que ha comprat fa poques setmanes, des de Miami

Leo Messi ha seguit la retransmissió d'Esport Central, a càrrec de Pablo Fernández i Sergi Vázquez / Esport Central

Jordi Agut

Manresa

Leo Messi ha seguit des de Miami les evolucions de l'equip que ha comprat, el Cornellà, la derrota del qual ha possibilitat l'ascens a Segona RFEF del Centre d'Esports Manresa. El jugador argentí, a més, ho ha fet seguint la retransmissió d'estríming d'Esport Central, la cadena de Twitch que també ofereix molts partits de diversos esports de casa nostra, amb Sergi Vázquez i Pablo Fernández com a narradors.

L'exjugador del Barça va penjar una story a Instagram en què va posar "Vamos UE Cornellà", quan encara no se sabia que els verds perdrien el seu partit al camp de l'Europa B per 2-1. De fet, el Cornellà rebrà els bagencs diumenge que ve en un duel que per a l'equip del Baix Llobregat serà important perquè ha de certificar la seva posició en el play-off d'ascens. Per al Manresa, en canvi, serà un duel de celebració. De fet, els equips rivals del conjunt del Bages en aquesta temporada ja han començat a felicitar el club pel seu ascens. Caldrà veure si l'argentí també té un detall en les properes hores.

Leo Messi mirant el partit del Cornellà / Instagram

