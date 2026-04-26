El Puig-reig guanya i es manté viu en la lluita pel lideratge (3-1)
Els puig-regencs dominen el Tibidabo Torre Romeu i segueixen en la lluita per ascendir directament
El Puig-reig va fer els deures i va superar a casa l'exigent duel davant el Tibidabo Torre Romeu (3-1). Els puig-regencs van mostrar-se sòlids a darrere i efectius a davant i mantenen la segona posició. A tres partits per disputar, tenen sis punts de marge respecte el Berga, que és tercer, i estan a cinc punts del líder, el Fundació Terrassa.
L'inici va ser complicat pels del Berguedà davant un rival incòmode i molt físic, però els puig-regencs van anar agafant les regnes del partit progressivament i va tenir ocasions i la possessió de l'enfrontament. Al minut 18, una centrada lateral la rematava al segon pal Suly Ndao per obrir la llauna. Els puig-regencs dominaven i van tenir diverses ocasions per fer el segon que no van materialitzar.
L'inici de la segona meitat va tornar a ser molt intens per part del conjunt vallesà, però els locals van aconseguir controlar l'enfrontament i van poder tenir ocasions per marcar. Al quart d'hora de la represa, un contracop dels locals va acabar amb una passada a l'espai d'Isidre Marsiñach, que superava la defensa, regatejava el porter i marcava a porteria buida. Dos minuts després, en una acció calcada, Marsiñach rebia una pilota a l'espai i superava de nou al porter visitant, aquest cop amb una precisa vaselina que entrava a la porteria rival. Amb el 3-0, el partit va baixar de revolucions, amb el Tibidabo intentant retallar distàncies tímidament i el Puig-reig amb ocasions per fer més gran la ferida. Amb tot ja decidit, els instants finals van ser de domini visitant, que van aconseguir fer el gol de l'honor després d'un error en la construcció de la jugada de l'equip del Berguedà que aprofitava Ahmed el Bakkali. Malgrat això, no hi va haver temps per més i el Puig-reig va sumar els tres punts.
CE PUIG-REIG: Guiteras, Domínguez (Soler 59’), Fernandez (Lorenzo 75’), Claret (Balagué 59’), Divins, Soler, Rovira, Ndao (Bandzeladze 75’), Marsiñach (Pons 81’), Guerrero (Balmes 59’) i Vinasco (Prat 81’).
UD TIBIDABO TORRE ROMEU: Beas, Morales, Ariza, Pérez, Rentería (El Bakkali 68’), Grande (Rivas 45’ (Vicente 68’)), Campos, Ruiz (Herrera 68’), Thiam (Gallardo 84’), Viloria i Zosino (Harrat 59’).
ÀRBITRE: Daniel Espinach, auxiliat per Ramon Matas i Sabina Andino.
GOLS: 1-0 Ndao min 18, 2-0 Marsiñach min 60, 3-0 Marsiñach min 62, 3-1 El Bakkali min 82.
