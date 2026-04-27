Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ascens CE ManresaJordi PujolMort a MontserratAtropellament a AviàSalvador Illa al BagesConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Futbol | Ascens a Segona RFEF

El CE Manresa celebra amb una traca a la plaça Major el retorn a Segona Federació

El consistori manresà ha rebut a la sala de plens la plantilla del primer equip i la del sub-8 per celebrar els respectius títols de lliga, mentre el Sector Vermell preparava un final de festa explosiu

VÍDEO | Així han celebrat el CE Manresa i la seva afició l'ascens a Segona RFEF

Vídeo: Marc Llohis i Dani Casas / Foto: Dani Casas

Marc Llohis

Manresa

Bengales blanc-i-vermelles, una traca i abraçades, moltes abraçades que certifiquen una vegada més la gran comunió entre l’afició del CE Manresa i la primera plantilla. Avui a la tarda, la plaça Major de la capital del Bages s'ha tenyit dels colors de l’entitat manresana, que d’una vegada per totes ha pogut celebrar, amb els seus seguidors, el retorn del primer equip a la Segona Federació.

Una celebració que no va esclatar diumenge a l’Estadi Municipal del Congost després de vèncer el Badalona, ja que encara faltava esperar que la UE Cornellà perdés en la seva visita al Nou Sardenya, davant del filial de l’Europa. Alguns aficionats van desplaçar-se fins al feu barceloní per celebrar-ho des del camp. Altres, com el gruix de la plantilla del primer equip, ho van viure en rigorós directe sopant plegats.

Avui, però, era el dia assenyalat. La festa que tant jugadors com afició feia tant de temps que anhelaven, el final d’un camí que ha tornat el CE Manresa a Segona. Una festa que ha començat sent institucional, però que, com no podia ser d’una altra manera, ha acabat amb càntics de "campions, campions.... ole ole oleee" de tota la plantilla, abraçats amb els jugadors del sub-8 -que també han guanyat la lliga- i membres del Sector Vermell.

Imatges de la celebració dels jugadors i aficionats del CE Manresa

Veure Galeria

Imatges de la celebració dels jugadors i aficionats del CE Manresa / Dani Casas

De fet, una vintena dels membres del grup d’animació que jornada rere jornada se cita al Nou Estadi per donar suport a l’equip s'han reunit davant del consistori manresà abans i tot que l’equip entrés a la sala de plens. Un moment en què molts d’ells han aprofitat per donar l’enhorabona en primera persona als jugadors més habituals, aquells que no han disposat de tants minuts i també als membres del cos tècnic, encapçalats per Sergi Trullàs.

Dalt del consistori, les autoritats de la ciutat lloaven la feina feta per part de tots els responsables d’aquest ascens directe. A baix, però, el mateix grup d’aficionats maquinava una darrera sorpresa. Una d’explosiva i que pretenia tenyir de fum blanc-i-vermell el centre neuràlgic de Manresa. Així ha estat.

A poc a poc, el gruix d’aficionats que es concentrava davant del consistori ha anat creixent fins a arribar al punt de crear un semicercle on es concentrava tota l’emoció que representa aquest ascens. Els aficionats veien la traca i les bengales col·locades, i molts d’ells buscaven el millor lloc des d’on contemplar l’estampa una vegada els jugadors baixessin de l’ajuntament.

L’explosió del darrer petard ha precedit l’inici d’una llarga ovació que ha donat pas a una imatge gairebé de postal: tot el primer equip saludant la vintena de jugadors de la base i Trullàs reconeixent als membres del Sector Vermell el seu suport incondicional. I com no podia ser d’una altra manera, final de festa amb una rotllana de campions i més càntics que reafirmen el gran vincle amb l’afició.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents