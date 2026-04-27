Motor | WRC
Gil Membrado, d'Olost, es converteix en el pilot espanyol més jove en guanyar una prova del WRC3
El jove esportista lluçanès, de només 18 anys, es va proclamar vencedor de la categoria d'iniciació del WRC en la cita que es va disputar a les Illes Canàries
Gil Membrado va demostrar a l'illa de Gran Canària que el seu talent continua evolucionant, i sembla encara molt lluny de tocar sostre. El jove pilot de només 18 anys d'Olost es va convertir en el pilot espanyol més jove a proclamar-se vencedor en una de les proves de la categoria d'iniciació del Campionat Mundial de Ral·lis (per les seves sigles en anglès, WRC). Una efemèride que encara es converteix en més impressionant si es té en compte que tot just es tracta de la tercera cita de Membrado al Mundial.
El lluçanès havia debutat al Ral·li de Suècia, cita en què va acabar en quarta posició tot i no gaudir de massa experiència al volant del seu Ford Fiesta Rally3 ni circulant damunt de ferm amb neu densa i plaques de gel. Un resultat que va millorar en la segona de les oportunitats de què va gaudir, al Ral·li de Croàcia. Una cita on el pilot lluçanès va continuar mostrant el seu progrés, aquesta vegada sobre asfalt, i que li va servir per pujar per primera vegada al podi, materialitzat amb una segona plaça, a la categoria Júnior.
El triomf assolit a Gran Canària no fa altra cosa que consolidar el jove pilot d'Olost com un dels talents joves cridats a convertir-se en un dels propers protagonistes del panorama internacional. Altra vegada sobre asfalt, Membrado es va imposar a una altra de les joies amb qui comparteix generació, el polonès Tymek abramowski, a qui va acabar superant per 13,7 segons gràcies a una primera etapa de diumenge excepcional per part del lluçanès.
Membrado es va aprofitar d'una errada en l'elecció de pneumàtics del seu rival, que va utilitzar dos jocs de durs i dos de tous i va perdre 38 segons a la classificació general. Un resultat que posava el pilot d'Olost al capdavant, amb molt de temps de marge que li va permetre gestionar en les darreres etapes. El podi de la categoria el va completar el francès Ghjuvanni Rossi, i els resultats globals catapulten el jove pilot lluçanès fins al capdamunt de la classificació general de WRC3 amb 54 punts, 4 de marge respecte a l'italià Matteo Fontana, vencedor a Suècia.
Drama final a la categoria reina
En categoria reina, el triomf final al ral·li canari va ser per a la llegenda francesa Sébastien Ogier, que es va adjudicar el primer triomf de la temporada després d'una emocionant pugna amb Oliver Solberg. Ogier encetava la darrera jornada amb un mínim avantatge respecte al jove suec, però Solberg el va retallar fins a la penúltima etapa, en què va patir un accident que el va deixar fora de combat. El podi el van completar Elfyn Evans i Scott Martin.
