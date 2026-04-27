Hoquei patins | OK Lliga masculina
L'Igualada Rigat anuncia que el porter Arnau Martínez deixarà el club a final de temporada
Tot sembla indicar que el penedesenc, que haurà actuat una temporada a les Comes, fitxarà pel Barça, el seu equip de formació
L'Igualada Rigat ha anunciat aquest dilluns al migdia que el seu porter titular durant tota la present temporada, el penedesenc Arnau Martínez, abandonarà el club la temporada vinent. Haurà actuat un any a Les Comes, després de fitxar procedent del Caldes l'estiu passat. Tot sembla indicar que Martínez, que al juliol farà 23 anys, tornarà al Barça, on es va formar, per substituir el veterà Sergi Fernández.
En la seva nota, l'Igualada explica que Arnau Martínez "s'ha consolidat com una de les grans referències sota els pals de la categoria, amb uns registres espectaculars". De fet, l'Igualada és el segon equip menys golejat de la màxima categoria, amb un total de 52 gols, només superat per un pel Barça, i la major part del mèrit d'aquests registres és seu.
L'Igualada segueix dient que Arnau "va arribar a l'entitat en un context complicat, assumint el repte de convertir-se en el nou guardià de la porteria arlequinada i, en aquesta única temporada ha experimentat un creixement notable, consolidant-se com un dels porters més destacats de la categoria". Els igualadins agraeixen la seva "dedicació, compromís i professionalitat durant aquesta temporada. Et desitgem tota la sort del món en aquesta nova etapa i en el futur que tens per davant, que de ben segur serà prometedor. Les Comes serà sempre casa teva".
Arnau Martínez va arribar al club la temporada passada després de la sortida del porter titular, Guillem Torrents, que va fitxar pel Barcelos portuguès. Per fer-ho, va trencar de manera unilateral el contracte que tenia amb el Caldes, club al qual havia actuat les dues temporades anteriors, la primera com a cedit i la segona, ja com a traspassat. Abans, s'havia format a les categories inferiors del Barça i havia jugat també un any a préstec al Hockey Montecchio Precalcino italià.
De fet, sobta aquest anunci, no habitual en l'Igualada, de la marxa d'un jugador quan encara no ha acabat la temporada. Arnau Martínez encara té una sèrie de compromisos com a arlequinat. Divendres s'enfrontarà al Voltregà en l'última jornada de la lliga regular de l'OK Lliga i després haurà d'afrontar les eliminatòries pel títol, en les quals es podria haver d'enfrontar al seu futur equip en semifinals. Pel que fa a l'Igualada, l'habitual suplent, Ferran Busquets, ja ha tingut minuts últimament. A la plantilla també hi és Jaume-Arnau Marquès i farà falta veure si es confia en ells per a l'any que ve o es contracta algú altre.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
- Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
- Gaià es troba en una situació administrativa molt crítica i preocupant