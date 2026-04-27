Atletisme
Mathios Rodríguez, del CA Igualada Petromiralles, guanya la seva prova per a l'Hospitalet Atlètic a la Lliga Joma de Divisió d'Honor
Sis competidors del conjunt anoienc van donar suport als riberencs, tant en homes, com en dones, en les jornades inicials dels estatals de clubs
Regió7
L'atleta del CA Igualada Petromiralles-Aigua de Rigat Mathios Rodríguez va aconseguir la victòria en els 800 metres del quadrangular disputat a Castelló de la Plana corresponent a la primera jornada de la Lliga Joma de Divisió d'Honor, defensant els colors de l'Hospitalet Atlètic. Fins a quatre homes i dues dones del club anoienc van integrar el quadre riberenc en les respectives reunions, la segona de la qual van disputar a casa i en què també hi havia l'Avinent Manresa femení.
A Castelló, Rodríguez va vèncer en la doble volta a la pista amb un temps d'1.51.97, per davant de Juan Gabriel Brici, del Playas, i del seu company eventual d'equip Miquel Sánchez. D'aquesta manera, donava vuit punts al seu equip, que va acabar segon de la reunió amb 182, per darrere dels 202 del Playas de Castelló i per davant dels 162 del Tenerife CajaCanarias.
Tres atletes més del CAI van sumar punts per a l'Hospitalet masculí. Guim Morcillo va ser tercer en el llançament de javelina, amb un millor tir de 63,65 metres. Aleix Camats va ocupar el quart lloc en disc, amb 39,95 metres i Isaac Baltà va acabar setè en els 110 metres tanques, amb 15.34. En total, doncs, els igualadins van aportar 21 punts a l'Hospitalet, un més que la diferència que va obtenir sobre el tercer classificat.
En la categoria femenina, les dues igualadines es van enfrontrar a l'Avinent Manresa a la competició que van disputar a casa. Aina Eberlé va ser setena en salt d'alçada, amb 1,60 metres, i Elsa Alías va quedar setena en llançament de martell, amb 42 metres i 24 centímetres. Van aportar quatre punts a un equip de l'Hospitalet que va ser tercer amb 173 punts.
